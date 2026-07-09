به گزارش خبرنگار ایلنا، هتلداران در تهران، قم، مشهد و شهرهای بین مسیر با ارائه تخفیف‌های تا ۵۰ درصد و در مواردی اسکان و پذیرایی رایگان، به استقبال تشییع‌کنندگان رفتند.

جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، با تأکید بر مشارکت گسترده جامعه هتلداری کشور در این مراسم به ایلنا گفت: هتلداران ایران از روز اول اعلام کردند که با تمام امکانات در خدمت‌رسانی حاضر هستند. رهبر شهید برای همه ملت ایران بود و ایشان جایگاه خاصی در جهان دارد و همه باید هرچه در توان دارند در طبق اخلاص بگذارند.

وی با اشاره به استقبال کم‌سابقه زائران و تشییع‌کنندگان از سفر به شهرهای میزبان مراسم افزود: ضریب اشغال هتل های قم به طور صددرصد تکمیل شد و مشهد نیز به تا عصر دیروز به آستانه تکمیل ظرفیت رسید. البته این موضوع به معنای نبود امکان اسکان نیست؛ چون معمولاً هتل‌های رینگ اول حرم مطهر رضوی زودتر تکمیل می‌شوند و در سایر نقاط شهر همچنان امکان پذیرش زائران وجود دارد.

به گفته رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، بخش قابل توجهی از ظرفیت اقامتی کشور با تخفیف‌های ویژه در اختیار مسافران قرار گرفته است. حمزه زاده افزود: در شهرهایی مانند تهران، قم و مشهد تخفیف‌های ویژه تا سقف ۵۰ درصد در نظر گرفته شد و بسیاری از هتل‌ها نیز در مسیر پذیرایی از زائران و تشییع‌کنندگان وارد میدان شدند.

حمزه‌زاده از شکل‌گیری یک شبکه خودجوش خدمت‌رسانی در میان هتلداران کشور خبر داد و افزود: هتلداران شهرها و استان‌هایی که در مسیر تردد زائران به سمت مشهد قرار دارند، از جمله سمنان، تبریز و دیگر شهرهای مسیر با ما تماس گرفتند و اعلام کردند که به هر شکل ممکن در خدمت هستند. این همکاری تنها به اسکان محدود نمی‌شود و شامل پذیرایی و ایجاد آرامش برای تشییع‌کنندگان نیز می‌شود.

وی همچنین از ارائه خدمات کاملاً رایگان در برخی مراکز اقامتی خبر داد و گفت: مواردی از اسکان رایگان نیز وجود دارد. برخی هتلداران به صورت کاملاً دلی و داوطلبانه امکانات خود را در اختیار زائران قرار داده‌اند. این اتفاق در بحران‌ها و مناسبت‌های مختلف نیز سابقه داشته و بخشی از مسئولیت اجتماعی هتلداران کشور محسوب می‌شود.

آمارهای ارائه ‌شده از سوی رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران نشان می‌دهد که پایتخت نیز برای میزبانی از مسافران این مراسم از ظرفیت قابل توجهی برخوردار بود. به گفته حمزه زاده، تهران در مجموع دارای ۱۰ هزار و ۹۹۲ اتاق در هتل‌های یک تا پنج ستاره و سایر مراکز اقامتی است و ظرفیت هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و اقامتگاه‌های سنتی پایتخت به ۲۳ هزار و ۸۳۷ تخت اقامتی می‌رسد.

در قم نیز به گفته حمزه‌زاده، ۷۹ هتل و هتل‌آپارتمان با ظرفیتی در حدود ۷ هزار تخت به زائران و تشییع کنندگان خدمات رسانی کردند. ظرفیتی که به گفته وی، به سرعت تکمیل و در قم نیز با ضریب اشغال صد در صد مواجه شد.

رییس جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: ظرفیت اقامت رسمی مشهد در مجموعه هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز، بیش از ۲۵۰ هزار تخت است که در پی افزایش چشمگیر ورود زائران و تشییع کنندگان رهبر شهید به ‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفت و تمامی ظرفیت‌های موجود تکمیل شد.

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