نیلوفر حدادی مدیر دوبلاژ درگذشت

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، نیلوفر(فاطمه) حدادی گوینده و مدیر دوبلاژ امروز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) بر اثر ایست قلبی در منزل خود درگذشت.

مراسم تشییع متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مرحوم حدادی متولد ۱۳۵۶ بود که از سال ۱۳۷۴ از طریق انجمن گویندگان و دوبلاژ در استودیو ساند فیلم زیرنظر زهره شکوفنده، خسرو خسروشاهی، زنده‌یادان بهرام زند، فهیمه راستکار، تست صدا داد، بعد از آن دوره کارآموزی حدادی آغاز شد.

وی در سریال «پهلوانان نمی‌میرند» همکاری داشت و از کارآموزان زنده‌یاد بهرام زند، عباس نباتی و فریبا شاهین مقدم بود. وی در آثار مختلفی هم گویندگی کرده است. دوبله سریال «کمیسر لسکو»، مدیر دوبلاژ آثار مستند، ترجمه تعدادی فیلم از سوابق اوست.