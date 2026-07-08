شعر افشین علا برای زیارت پیکر رهبر شهید در نجف اشرف

به گزارش ایلنا، به مناسبت تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده‌ ایشان در نجف اشرف، افشین علا شعری با همین مناسبت سروده است.

متن شعر افشین علا که ذبح عظیم نام دارد، به شرح زیر است:

یا علی! پیرانه‌سر فرزند پاکت جان به کف

با تنی صدپاره آمد سوی ایوان نجف

باز کن آغوش خود را در برش گیر آنچنان

کز تنش بیرون بیاید خستگی، یابد شعف

راهی‌اش کن از نجف سوی خیام کربلا

تا به استقبالش آیند اهل بیت از هر طرف

یا حسین! این نایب مهدی که عطشان شد شهید

گفت لاتحزن به ما عمری تو گویش لاتخف

دختری یک‌ساله در تابوت دارد غرق خون

گوهری دردانه آورده‌ست با خود در صدف

زینب کبری! به استقبال بشرایش بیا

دختری از نسل حیدر، یاس پرپر را خلف

ام کلثوما! عروسش را در آغوشت بگیر

مجتبی گوهر فرستاده‌ست مجروح از خزف

ای جوانان بنی‌هاشم شتابید از حرم

سوی مصباح‌الهدی آن کشته‌ی راه شرف

چون حبیب بن مظاهر آمد از راه این زمان

پیر ما در خاک و خون همراه او خوبان به صف

یا رب! این ذبح عظیم ملت ما کن قبول

جان ایران را فرستادیم در صحرای طف

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