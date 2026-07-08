مصاف فرانسه - مراکش از قاب شبکه سه سیما

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در ادامه رقابت های جام جهانی 2026 هشت تیم مراکش، فرانسه، نروژ، انگلستان، اسپانیا، بلژیک، آرژانتین و سوئیس توانستند با عبور از رقبای خود به مرحله یک چهارم نهایی برسند که روز پنجشنبه 18 تیر ساعت 23:30 دو تیم فرانسه و مراکش در استادیوم ژیلت شهر فاکسبرو آمریکا رو در روی هم قرار می گیرند که این مسابقه از برنامه «جام 26» به صورت زنده پوشش داده می شود.

علاقمندان به ورزش فوتبال می توانند این بازی را از شبکه سه تماشا کنند.