پوستر نمایش «هنوز زندهایم؛ داستان یک زلزله» رونمایی شد
پوستر نمایش «هنوز زندهایم؛ داستان یک زلزله» که از جمعه روی صحنه میرود، رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پوستر نمایش «هنوز زندهایم؛ داستان یک زلزله» به نویسندگی پویا مهدویزاده و کارگردانی حسین میرزامحمدی، همزمان با معرفی کامل عوامل این اثر، روز چهارشنبه رونمایی شد.
این نمایش که تولید آکادمی آکتور است، از روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در تماشاخانه ایرانشهر، سالن استاد ناظرزاده کرمانی، اجرای عمومی خود را آغاز میکند.
در این اثر نمایشی، محسن قصابیان، سمیرا حسنپور، سارا رسولزاده، محمد موحدنیا، افشین حسنلو و ماهان محمودیمقدم به ترتیب ورود به صحنه ایفای نقش میکنند.
دیگر عوامل نمایش عبارتند از: طراح صحنه: هادی سلطانیفرد، طراح نور: مرتضی نجفی، طراح گریم: سیامک احمدی، طراح لباس: دینا یوسفپور، آهنگساز: اشکان جوبه، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: نوید آغاز و عکاس: رضا جاویدی.
پیشفروش بلیتهای نمایش «هنوز زندهایم؛ داستان یک زلزله» هماکنون از طریق سامانههای تیوال و سینماتیکت آغاز شده است.
نمایش «هنوز زندهایم؛ داستان یک زلزله» از ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه ایرانشهر، سالن استاد ناظرزاده کرمانی، میزبان علاقهمندان به تئاتر خواهد بود.