به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پرهام جانفشان در کنفرانس بین‌المللی گردشگری حلال با اشاره به اهمیت روزافزون این حوزه در تعاملات فرهنگی و اقتصادی جهان اظهار کرد: صنعت گردشگری امروز تنها یک بخش خدماتی نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای نزدیکی ملت‌ها و عاملی تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و گردشگری حلال و مسلمان‌پسند به عنوان یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد اقتصاد گردشگری، مورد توجه جدی کشورها و بازارهای بین‌المللی قرار گرفته است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با بیان اینکه بازار گردشگری مسلمانان با جمعیتی گسترده در جهان، یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی و فرهنگی پیش‌روی کشورهاست، افزود: کشورهای پیشرو، به‌ویژه در شرق آسیا و دیگر مناطق جهان، با شناخت نیازهای گردشگران مسلمان در تلاش هستند زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری حلال را توسعه دهند؛ زیرا گردشگری حلال تنها تأمین غذای حلال نیست، بلکه ایجاد یک اکوسیستم کامل شامل اقامتگاه‌های استاندارد، خدمات خانواده‌محور، امکانات متناسب با فرهنگ اسلامی و نیروی انسانی آموزش‌دیده است.

او با اشاره به جایگاه ویژه ایران در این عرصه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از غنای تاریخی، تنوع اقلیمی بی‌نظیر، فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی، جاذبه‌های طبیعی و میراث ارزشمند تمدنی، دارای مزیت‌های منحصربه‌فردی در بازار گردشگری حلال است.

جانفشان ادامه داد: ایران از یک سو در نقطه ارتباطی مهم میان فرهنگ‌ها و کشورهای مسلمان قرار دارد و از سوی دیگر، بسیاری از زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور به طور طبیعی با استانداردهای گردشگری مسلمان‌پسند همخوانی دارد؛ موضوعی که می‌تواند جایگاه ایران را به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری حلال جهان تثبیت کند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت معرفی تصویر واقعی ایران به جامعه جهانی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری حلال تنها یک رویکرد اقتصادی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای نمایش چهره واقعی، صلح‌جو، متمدن و مهمان‌نواز ایران در برابر تصویرسازی‌های غیرواقعی برخی کشورهای متخاصم است. گردشگران خارجی با حضور در ایران می‌توانند واقعیت فرهنگ ایرانی، امنیت، آرامش و مهمان‌نوازی مردم ایران را بدون واسطه تجربه کنند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه گفت: کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای شرق آسیا، برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد گردشگران مسلمان، باید مسیر توسعه تأسیسات و خدمات تخصصی گردشگری حلال را بیش از گذشته دنبال کنند و ایران آمادگی دارد تجربیات و ظرفیت‌های خود را در این مسیر به اشتراک بگذارد.

او توسعه بسته‌های سفر ویژه گردشگران مسلمان، تقویت گردشگری سلامت، تربیت راهنمایان متخصص، ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری و معرفی واقعیت‌های فرهنگی ایران از طریق تعاملات بین‌المللی را از مهم‌ترین مسیرهای توسعه این حوزه دانست.

جانفشان در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش تعاملات دوجانبه افزود: تدوین و امضای سند همکاری مشترک گردشگری میان ایران و کشورهای علاقه‌مند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تبادل گردشگر، توسعه سرمایه‌گذاری، انتقال تجربه و ایجاد فصل تازه‌ای از همکاری‌های پایدار در حوزه گردشگری حلال باشد.

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