آیین «خیمه هنر» به ایستگاه پایانی رسید
آیین «خیمه هنر» شامگاه سهشنبه ۱۶ تیرماه با برگزاری دهمین و آخرین شب خود در محوطه تئاتر شهر به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، آخرین شب «خیمه هنر» در حالی برگزار شد که موسیقی آیینی از نخستین دقایق برنامه، فضای محوطه تئاتر شهر را دربر گرفت. اجرایسنج و دمامنوازی گروه «آوای ساحل» با ریتمهای شناختهشده عزاداری جنوب ایران، آغازگر برنامههای این شب بود و با ایجاد فضایی متناسب با حال و هوای روزهای سوگواری محرم، مخاطبان را با خود همراه کرد.
در ادامه، گروه سرود «نجوای انتظار» با اجرای قطعاتی در رثای حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران ایشان روی صحنه رفت. اجرای این گروه با تکیه بر مضامین حماسی و آیینی، بخش دیگری از برنامههای موسیقایی شب پایانی را شکل داد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
از مهمترین بخشهای موسیقی دهمین شب، اجرای آیین موسیقایی «عزاداری شاهسون» از ساوه بود؛ اجرایی که بخشی از سنتهای عزاداری این قوم را با بهرهگیری از نغمهها و شیوههای کهن سوگواری به نمایش گذاشت. این برنامه با معرفی بخشی از میراث موسیقی آیینی اقوام ایرانی، جلوهای از تنوع فرهنگی و موسیقایی عزاداری در مناطق مختلف کشور را پیش روی مخاطبان قرار داد.
در کنار اجراهای موسیقایی، مجلس پردهخوانی «نصر بن ابینیذر» با اجرای حسین ظاهری، شعرخوانی اسماعیل امینی و عبدالرحیم سعیدیراد، نمایش «قائد» به کارگردانی پژمان شاهوردی، مجلس تعزیه «شهادت حضرت قاسم (ع)» به سرپرستی قوامالدین قاسمی و اجرای «نوحه خنجر» نیز برگزار شد. همچنین نمایش آثار هنرمندان هنرهای تجسمی، دیگر بخش این برنامه بود که در فضای محوطه تئاتر شهر در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت.
آیین «خیمه هنر» که طی ۱۰ شب متوالی با حضور هنرمندان عرصههای موسیقی، تئاتر، شعر، هنرهای تجسمی و آیینهای نمایشی برگزار شد، تلاش داشت با تکیه بر ظرفیت هنرهای ایرانی، روایتی هنری از فرهنگ عاشورا و آیینهای سوگواری اقوام مختلف ایران ارائه کند. حضور گروههای موسیقی آیینی از مناطق گوناگون کشور، اجرای سرودهای مذهبی، نقالی و پردهخوانی، تعزیه و دیگر هنرهای آیینی، از مهمترین ویژگیهای این دوره از «خیمه هنر» بود.
دهمین شب این رویداد، پایانبخش مجموعه برنامههایی بود که طی دهه دوم محرم، هر شب در محوطه تئاتر شهر برگزار شد و با تمرکز بر موسیقی آیینی و هنرهای عاشورایی، میزبان هنرمندان و علاقهمندان به فرهنگ و هنر دینی بود.