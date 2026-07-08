به گزارش ایلنا، جشنواره بین‌المللی فیلم ریفا (RIFFA) یکی از رویدادهای معتبر سینمایی کاناداست که هر ساله در شهر رجاینا، استان ساسکاچوان برگزار می‌شود. این جشنواره با نمایش آثار مستقل و بین‌المللی از سراسر جهان، بستری برای معرفی فیلم‌سازان نوظهور و حرفه‌ای فراهم کرده و به‌ عنوان یکی از جشنواره‌های واجد شرایط، جایزه هنرهای تصویری کانادا (Canadian Screen Awards) شناخته می‌شود.

از سوی دیگر، جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو (TIFF) که هر ساله در شهر تورنتو برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های چندفرهنگی کانادا با تمرکز بر سینمای مستقل و آثار بین‌المللی است.

«رنگ‌ها همه سیاه هستند»، پیش‌تر نیز برنده بهترین فیلم بین الملل در فستیوال فیلم کوتاه زامبیا (ZSFF) شد و عنوان بهترین فیلمساز آسیا در بیستمین دوره مسابقه جهانی فیلم (Accolade Global Film Competition) را هم از آن خود کرد.

این فیلم با بازی علیرضا ثانی‌فر، با ادامه حضور در رخدادهای بین‌المللی، اکنون دو انتخاب رسمی در جشنواره‌های مورد تأیید آکادمی سینما و تلویزیون کانادا را در کارنامه دارد؛ اتفاقی که می‌تواند جایگاه این اثر را در مسیر حضور در رویدادهای معتبر بیش از پیش تثبیت ‌کند.

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