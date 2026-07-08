خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«ماهی بلژیکی» به صحنه باز می‌گردد

«ماهی بلژیکی» به صحنه باز می‌گردد
کد خبر : 1810320
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «ماهی بلژیکی» به کارگردانی آروند دشت‌آرای، مجددا مردادماه روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، اجرای مجدد نمایش «ماهی بلژیکی» از ۱۴ مردادماه در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر (باغ کتاب) به صحنه خواهد رفت و پیش‌فروش بلیت آن از تاریخ ۲۰ تیر ماه در سایت فیدیبو آرت آغاز می‌شود. 

«ماهی بلژیکی» نوشته لئونور کُنفینو است که با برگردان حمیدرضا امانپور قرایی و کارگردانی آروند دشت‌آرای اجرا می‌شود و در خلاصه داستان آن آمده: «روایتی نامعمول از یک دیدار غافلگیرکننده.» 

این نمایش که نخستین دور اجرای خود را زمستان سال گذشته انجام داد، با بازی کاظم سیاحی و طاهره هزاوه روی صحنه می‌رود. 

نمایش «ماهی بلژیکی» با تهیه‌کنندگی سید محمدتقی زاهدی اجرا می‌شود و دیگر اعضای گروه اجرایی آن به شرح زیر هستند: طراح صحنه: آروند دشت‌آرای، آهنگساز و طراح صدا: ستاره نفیسی، طراح لباس: شایلان عشایری، طراحان نور: نیلوفر نقیب ساداتی، محمدرضا رحمتی، طراح گرافیک: استودیو ملی. 

این اثر نمایشی که تازه‌ترین کار کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی «ویرگول» است، از چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه هر شب ساعت ۲۰ در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر (باغ کتاب) روی صحنه می‌رود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی