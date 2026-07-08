«ماهی بلژیکی» به صحنه باز میگردد
نمایش «ماهی بلژیکی» به کارگردانی آروند دشتآرای، مجددا مردادماه روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، اجرای مجدد نمایش «ماهی بلژیکی» از ۱۴ مردادماه در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر (باغ کتاب) به صحنه خواهد رفت و پیشفروش بلیت آن از تاریخ ۲۰ تیر ماه در سایت فیدیبو آرت آغاز میشود.
«ماهی بلژیکی» نوشته لئونور کُنفینو است که با برگردان حمیدرضا امانپور قرایی و کارگردانی آروند دشتآرای اجرا میشود و در خلاصه داستان آن آمده: «روایتی نامعمول از یک دیدار غافلگیرکننده.»
این نمایش که نخستین دور اجرای خود را زمستان سال گذشته انجام داد، با بازی کاظم سیاحی و طاهره هزاوه روی صحنه میرود.
نمایش «ماهی بلژیکی» با تهیهکنندگی سید محمدتقی زاهدی اجرا میشود و دیگر اعضای گروه اجرایی آن به شرح زیر هستند: طراح صحنه: آروند دشتآرای، آهنگساز و طراح صدا: ستاره نفیسی، طراح لباس: شایلان عشایری، طراحان نور: نیلوفر نقیب ساداتی، محمدرضا رحمتی، طراح گرافیک: استودیو ملی.
این اثر نمایشی که تازهترین کار کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی «ویرگول» است، از چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه هر شب ساعت ۲۰ در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر (باغ کتاب) روی صحنه میرود.