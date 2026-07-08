نماهنگ «خدا نگهدار رهبر من» با صدای ابوذر روحی+فیلم

به گزارش ایلنا، نماهنگ «خدانگهدار رهبر من» یکی از آثار منتشر شده با محوریت تشییع رهبر شهید ملت ایران است که طی روزهای گذشته با صدای ابوذر روحی خواننده قطعه شناخته شده «سلام فرمانده» در دسترس سوگواران قرار داده شده است.

در این نماهنگ که توسط مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده، مصطفی باغبانی به عنوان شاعر حضور دارد.

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