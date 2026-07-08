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نماهنگ «خدا نگهدار رهبر من» با صدای ابوذر روحی+فیلم

کد خبر : 1810311
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«خدا نگهدار رهبر من» عنوان تازه‌ترین نماهنگ منتشر شده از سوی مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» است که به مناسبت تشییع پیکر آقای شهید ملت ایران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، نماهنگ «خدانگهدار رهبر من» یکی از آثار منتشر شده با محوریت تشییع رهبر شهید ملت ایران است که طی روزهای گذشته با صدای ابوذر روحی خواننده قطعه شناخته شده «سلام فرمانده» در دسترس سوگواران قرار داده شده است. 

در این نماهنگ که توسط مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده، مصطفی باغبانی به عنوان شاعر حضور دارد.

 

حجم ویدیو: ۱۴.۱۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۳۲ دانلود ویدیو
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