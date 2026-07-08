خراسانرضوی الگوی مردمی میزبانی از زائران را عملیاتی کرد/ استقرار ۶۰۰ خبرنگار و بسیج گسترده ظرفیتهای اسکان در مشهد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانرضوی از اجرای «طرح هممحلهای» در ۱۲ منطقه و ۱۷۱ محله مشهد برای ساماندهی مشارکت مردمی در میزبانی از زائران مراسم تشییع خبر داد و اعلام کرد: همزمان با حضور گسترده رسانههای داخلی و خارجی، شبکه وسیع اسکان زائران با بهرهگیری از ظرفیت مساجد، مدارس، حسینیههای خانگی و مراکز اقامتی رسمی، موقت و اضطراری با انسجام کامل در حال خدمترسانی است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدجواد موسوی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانرضوی، با تشریح آخرین اقدامات ستاد خدمات سفر و کمیته اسکان زائران، از اجرای «طرح هممحلهای» بهعنوان یکی از مهمترین ابتکارات مردمی برای ساماندهی میزبانی از زائران مراسم تشییع خبر داد.
وی اظهار کرد: با توجه به روحیه کمنظیر مهماننوازی مردم مشهد و استقبال گسترده شهروندان برای پذیرایی از زائران، «طرح هممحلهای» در ۱۲ منطقه و ۱۷۱ محله این کلانشهر به اجرا درآمده است تا ظرفیتهای مردمی بهصورت منسجم، هدفمند و سازمانیافته در خدمت زائران قرار گیرد و بهترین شرایط برای میزبانی و بدرقه آنان فراهم شود.
موسوی با اشاره به پوشش گسترده رسانهای این رویداد، افزود: علاوه بر حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه از چندین کشور، تاکنون بیش از ۶۰۰ خبرنگار از سراسر ایران برای پوشش مراسم وارد مشهد شدهاند که این موضوع بیانگر اهمیت ملی و بینالمللی این رویداد و توجه گسترده رسانهها به ابعاد مختلف آن است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با تشریح وضعیت اسکان زائران گفت: تاکنون ظرفیت اسکان در یکهزار و ۵۱ مسجد، یکهزار و ۴۰۰ مدرسه و ۲ هزار و ۵۰۰ واحد «هر خانه یک حسینیه» برای پذیرایی از زائران فعال شده است. همچنین در حال حاضر حدود ۴۸ درصد ظرفیت مراکز اقامتی رسمی، ۷۰ درصد ظرفیت مراکز اقامتی موقت و ۲۵ درصد ظرفیت مراکز اقامتی اضطراری مورد استفاده قرار گرفته و فرآیند خدمترسانی با آمادگی کامل ادامه دارد.
وی تاکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعههای خدماترسان با هماهنگی کامل در تلاش هستند تا زائران در فضایی آرام، منظم و شایسته از خدمات اسکان، راهنمایی و پشتیبانی بهرهمند شوند.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: زائران و شهروندان برای دریافت اطلاعات، راهنمایی و بهرهمندی از خدمات مرتبط میتوانند بهصورت شبانهروزی با سامانه ۵۱۵۱۵۱ تماس بگیرند.