رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی
آمادگی کامل برای میزبانی از حدود ۲ میلیون زائر و مهمان/ هیچگونه نگرانی برای اسکان زائران وجود ندارد
رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی از تکمیل صددرصدی ظرفیت مراکز اقامتی رسمی مشهد همزمان با افزایش ورود زائران برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد و تاکید کرد: با وجود تکمیل ظرفیت هتلها و مراکز اقامتی دارای مجوز، بهواسطه پیشبینیها و تمهیدات گسترده در حوزه اسکان، هیچگونه نگرانی برای اسکان زائران وجود ندارد و زیرساختهای اقامتی استان آماده میزبانی از حدود دو میلیون زائر و مهمان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی در گفتوگو با میراثآریا با اشاره به استقبال گسترده زائران از سفر به مشهد مقدس برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید، اظهار کرد: تا امروز، چهارشنبه ۱۷ تیرماه، تمامی ظرفیت مراکز اقامتی رسمی شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها و خانهمسافرهای دارای مجوز بهطور کامل تکمیل شده است.
وی افزود: ظرفیت اقامت رسمی مشهد در مجموعه هتلها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز، بیش از ۲۵۰ هزار تخت است که در پی افزایش چشمگیر ورود زائران، بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار گرفته و تمامی ظرفیتهای موجود تکمیل شده است.
رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی با بیان اینکه مدیریت اسکان زائران از مدتها قبل در دستور کار دستگاههای اجرایی، خدماتی و بخشخصوصی قرار گرفته است، تصریح کرد: با احتساب ظرفیتهای رسمی و سایر ظرفیتهای پیشبینیشده برای اسکان، برآوردها نشان میدهد حدود دو میلیون زائر و مهمان در این ایام در مشهد مقدس اسکان خواهند یافت.
مادرشاهیان ادامه داد: بهمنظور تسهیل فرآیند اسکان و توزیع متوازن زائران در سطح شهر، سامانه «محله امام رضا (ع)» راهاندازی و فعال شده است تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری محل اقامت خود را انتخاب کرده و از ظرفیتهای موجود بهرهمند شوند.
وی با تاکید بر آمادگی کامل مجموعه خدمات اقامتی استان خاطرنشان کرد: تمامی برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده و تاکنون هیچگونه مشکل خاصی در حوزه اسکان گزارش نشده است. هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و فعالان صنعت هتلداری موجب شده فرآیند پذیرش و اسکان زائران با نظم، انسجام و آرامش کامل در حال انجام باشد.
رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی در پایان تاکید کرد: ظرفیتهای اقامتی، خدماتی و مردمی مشهد با آمادگی کامل در خدمت زائران و مهمانان مراسم وداع با رهبر شهید قرار دارد تا میزبانی شایستهای متناسب با جایگاه معنوی این رویداد بزرگ ملی و مذهبی رقم بخورد.