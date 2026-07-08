«تهران - تورنتو» در شبکه تماشا
اپیزود «تهران - تورنتو» به کارگردانی لیلی عاج، چهارشنبه ۱۷ تیر ماه از شبکه تماشا پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، اپیزود «تهران - تورنتو» به نویسندگی لیلی عاج و تهیهکنندگی محمدرضا شفا و محمدجواد موحد بهعنوان یکی از قسمتهای مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ»، امشب ساعت ۲۰ تماشایی میشود.
اپیزود «تهران - تورنتو» در شهر تهران فیلمبرداری شده و در قالب روایتی دراماتیک به یکی از چالشهای مهم اجتماعی یعنی دوراهی مهاجرت یا ماندن در وطن میپردازد.
بازیگران این اثر عبارتند از: محمدرضا سامیان، ابتسام بغلانی، جواد پورزند، مرتضی شاهکرم، میترا بخشی، مهسا اکبرپور و آراد آزادی و آوین آزادی نیز بهعنوان بازیگران خردسال به ایفای نقش پرداختهاند.