«تهران - تورنتو» در شبکه تماشا

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، اپیزود «تهران - تورنتو» به نویسندگی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفا و محمدجواد موحد به‌عنوان یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ»، امشب ساعت ۲۰ تماشایی می‌شود.

اپیزود «تهران - تورنتو» در شهر تهران فیلمبرداری شده و در قالب روایتی دراماتیک به یکی از چالش‌های مهم اجتماعی یعنی دوراهی مهاجرت یا ماندن در وطن می‌پردازد.

بازیگران این اثر عبارتند از: محمدرضا سامیان، ابتسام بغلانی، جواد پورزند، مرتضی شاه‌کرم، میترا بخشی، مهسا اکبرپور و آراد آزادی و آوین آزادی نیز به‌عنوان بازیگران خردسال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

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