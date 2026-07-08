خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست خبری جایزه جهانی امام شهید (ره) برگزار می‌شود

نشست خبری جایزه جهانی امام شهید (ره) برگزار می‌شود
کد خبر : 1810289
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف تشریح ابعاد محتوایی و اجرایی نخستین دوره جایزه جهانی امام شهید (ره)، نشست خبری این رویداد با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست خبری نخستین دوره جایزه بین‌المللی شعر امام شهید (ره) از ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه ۲۰ تیرماه با حضور اصحاب رسانه در محل تالار شهید رحیمی حوزه ریاست سازمان فرهنگ برگزار می‌شود. 

در این نشست حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رییس جایزه جهانی ضمن تشریح برنامه‌های اصلی و جانبی این رقابت هنری، در حوزه اندیشه‌های ناب تمدنی و گفتمان فرهنگی و بین‌المللی امین ایران‌زمین حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران خواهد بود. 

حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی، علیرضا قزوه دبیر علمی و امیر رضائی‌پناه دبیر اجرایی جایزه نیز در این برنامه حضور خواهند داشت. 

همچنین، نخستین دوره جایزه جهانی امام شهید (ره) ۲۳ تیرماه ساعت ۹ در حسینیه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی