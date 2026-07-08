نشست خبری جایزه جهانی امام شهید (ره) برگزار میشود
با هدف تشریح ابعاد محتوایی و اجرایی نخستین دوره جایزه جهانی امام شهید (ره)، نشست خبری این رویداد با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست خبری نخستین دوره جایزه بینالمللی شعر امام شهید (ره) از ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه ۲۰ تیرماه با حضور اصحاب رسانه در محل تالار شهید رحیمی حوزه ریاست سازمان فرهنگ برگزار میشود.
در این نشست حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رییس جایزه جهانی ضمن تشریح برنامههای اصلی و جانبی این رقابت هنری، در حوزه اندیشههای ناب تمدنی و گفتمان فرهنگی و بینالمللی امین ایرانزمین حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ره) پاسخگوی پرسشهای خبرنگاران خواهد بود.
حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی، علیرضا قزوه دبیر علمی و امیر رضائیپناه دبیر اجرایی جایزه نیز در این برنامه حضور خواهند داشت.
همچنین، نخستین دوره جایزه جهانی امام شهید (ره) ۲۳ تیرماه ساعت ۹ در حسینیه الزهرای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد.