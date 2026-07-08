تولید مستندی درباره رهبر شهید برای مخاطبان خارجی

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حامد شکیبانیا، کارگردان مستند «باید برخاست»، در برنامه «سوگواره» رادیو نمایش با اشاره به حضور گسترده اصحاب رسانه در مراسم بدرقه رهبر شهید گفت: حدود ۱۵ هزار نفر از مستندسازان، خبرنگاران، عکاسان، فعالان رسانه‌ای و نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی برای پوشش این مراسم ثبت‌نام کردند که این میزان حضور، نشان‌دهنده اهمیت و استثنایی بودن این رویداد است.

او افزود: این مراسم چهار ماه پس از شهادت رهبر شهید برگزار می‌شود و از قالب کلاسیک و رسمی سوگواری فاصله گرفته است. مردم تنها برای عزاداری نیامده‌اند، بلکه برای تکریم یک آرمان و یک ایده در این مراسم حضور یافته‌اند. به اعتقاد من، مردم در این مراسم علاوه بر ابراز اندوه، وفاداری خود را نه صرفاً به یک شخص، بلکه به یک صدا و یک آرمان نشان دادند.

شکیبانیا با اشاره به محور محتوایی مستند در حال تولید خود اظهار کرد: در کنار لایه احساسی و عاطفی مراسم، یک لایه فکری و تحلیلی نیز وجود دارد که در شعارها، دست‌نوشته‌ها و مطالبات مردم قابل مشاهده است و تلاش می‌کنیم هر دو وجه را در این مستند روایت کنیم.

این مستندساز درباره مخاطبان اثر گفت: این مستند به‌طور مشخص برای پخش از شبکه پرس‌تی‌وی و مخاطبان خارجی تولید می‌شود. همزمان تلاش می‌کنیم با استفاده از تصاویر مستندسازان مختلف، اثری جامع و ماندگار تهیه کنیم که در حافظه ملی ایران ثبت شود.

او درباره گروه تولید این مستند نیز توضیح داد: گروهی که با آن همکاری می‌کنم حدود ۵۰ نفر عضو دارد و از فیلمبرداران، صدابرداران، دستیاران و عوامل تولید تشکیل شده است، اما این تنها یکی از گروه‌های فعال در مراسم است.

شکیبانیا در پایان تصریح کرد: هیچ گروهی به تنهایی قادر به ثبت همه ابعاد چنین مراسمی نیست. امیدواریم با تجمیع تصاویر صدها دوربین حاضر در این رویداد، بتوانیم مستندی جامع از این مراسم تولید کنیم؛ اثری که علاوه بر حضور مردم، خدمات موکب‌ها، فعالیت نیروهای امدادی، تلاش پاکبانان و دیگر جلوه‌های این مراسم را نیز به تصویر بکشد.

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