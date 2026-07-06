به گزارش ایلنا، روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اناشار پیامی از حضور هنرمندان در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، تشکر کرد.

در این پیام آمده است؛

وداع باشکوه و غرورانگیز قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، اوج قدرشناسی و گویاترین پیام ملتی بود که خورشید شور وشعورشان، ابرهای عداوت را پشت سر گذاشت و پیروزمندانه، عظیم‌ترین نمایش عزت و عشق را رقم زد.

این آیین پرشکوه، نوید ظهور ملتی است که سربلند و شکست‌ناپذیر، مسیر مقتدای مقتدر خویش را ادامه خواهند داد و پیام‌آور اعتبار و اعتلای بیش از پیش این سرزمین خواهد بود.

در خلق این بدرقه عظیم، هنرمندان شریف این مرز و بوم، در برپایی عزای آقای شهید ایران و نمایش عزت و عظمت ایرانیان سنگ تمام گذاشتند و دوشادوش همه‌ی هم‌وطنان، وداعی تاریخی را رقم زدند و در آزمون خطیر وطن‌دوستی و زمان‌آگاهی و حضور، سربلند بیرون آمدند.

حضور تحسین‌برانگیز و مشارکت پر مهر و معرفت هنرمندان شریف را ارج گزارده و آرزو می‌کنیم این حضور پرشور و تأثیرگذار جامعه هنری که نشان از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همبستگی ملی و پاسداشت مقام والای ایثار و شهادت دارد، فخر و فضیلت و فرهیختگی هنرمندان محسوب شود.

روابط عمومی

معاونت امور هنری

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