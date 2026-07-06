«روایت آخرین وداع»؛ پویش تصویری-نوشتاری شبکه جهانی الکوثر برای همراهی با مخاطبان عراقی

به گزارش ایلنا، این پویش با هدف ثبت و ماندگارسازی حضور حماسی امت اسلامی – به ویژه ملت عراق – در یکی از تاریخی‌ترین لحظات جهان اسلام راه‌اندازی شده است.

مخاطبان عراقی شبکه الکوثر که همواره در صحنه‌های وداع با قهرمانان مقاومت (چون شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس) پیشگام بوده‌اند، این بار نیز با حضور پرشور خود در مراسم وداع و تشییع قائد امت، حماسه‌ای دیگر خواهند آفرید.

محورهای اصلی این پویش عبارتند از:

• تصاویر و فیلم‌های مستند از مسیرهای تشییع، مجالس عزاداری و اجتماعات مردمی در شهرهای مختلف عراق

• دلنوشته‌ها، شعرها و پیام‌های عاشقانه به روح بلند رهبر شهید

• روایت‌های شخصی از لحظات وداع با قائدی که نهضت او همچنان ادامه دارد

مخاطبان عراقی می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ ارسال کنند. تمامی آثار ارسالی به نام خود مخاطبان در شبکه جهانی الکوثر منتشر خواهد شد.

پویش «روایت آخرین وداع» تا پایان مراسم تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس ادامه خواهد داشت و برترین آثار در قالب مجموعه‌ای مستند از شبکه الکوثر پخش خواهند شد.

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