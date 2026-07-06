علی ملک، هنرمند مجسمهساز درگذشت
علی ملک، هنرمند مجسمهساز، شب گذشته بر اثر سکته قلبی درگذشت.
به گزارش ایلنا، علی ملک، هنرمند مجسمهساز، نیمهشب ۱۵ تیر ۱۴۰۵ بر اثر سکته قلبی درگذشت.
این خبر توسط امید بنکدار، فیلمساز و نقاش که از دوستان نزدیک او بوده نیز تایید شده است.
زندهیاد ملک، متولد فروردین ۱۳۵۵ در تهران بود. ملک هنرمندی خودآموخته بود که از سال ۱۳۸۳ و در پی رخدادی ساده، به هنر مجسمهسازی روی آورد. او سالهای جوانی خود را در عرصه ورزش و سینما سپری کرد و در سال ۱۳۷۵ در انجمن سینمای جوان به تحصیل سینما پرداخت.
ملک پس از آشنایی با هنر مدرن و پستمدرن، به صورت مستقل فعالیت خود را در حوزه مجسمهسازی آغاز کرد. او سپس به انجمن نقاشان پیوست و مسیر هنری خود را با نگاهی شهودی و مستقل ادامه داد.
علی ملک در طول فعالیت حرفهای خود، نمایشگاههای انفرادی و گروهی متعددی برگزار کرد و با گالریهایی همچون «نقش جهان»، «طراحان آزاد»، «آرتیبیشن» و «هما» همکاری داشت.
آخرین مجموعه آثار او با عنوان «قهرمان بودن کافی نیست، پهلوان باش» بهتازگی در گالری «سو» به نمایش درآمده بود؛ عنوانی که بهخوبی بازتابدهنده جهانبینی و نگاه انسانی این هنرمند بود.