به گزارش ایلنا، علی ملک، هنرمند مجسمه‌ساز، نیمه‌شب ۱۵ تیر ۱۴۰۵ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

این خبر توسط امید بنکدار، فیلمساز و نقاش که از دوستان نزدیک او بوده نیز تایید شده است.

زنده‌یاد ملک، متولد فروردین ۱۳۵۵ در تهران بود. ملک هنرمندی خودآموخته بود که از سال ۱۳۸۳ و در پی رخدادی ساده، به هنر مجسمه‌سازی روی آورد. او سال‌های جوانی خود را در عرصه ورزش و سینما سپری کرد و در سال ۱۳۷۵ در انجمن سینمای جوان به تحصیل سینما پرداخت.

ملک پس از آشنایی با هنر مدرن و پست‌مدرن، به‌ صورت مستقل فعالیت خود را در حوزه مجسمه‌سازی آغاز کرد. او سپس به انجمن نقاشان پیوست و مسیر هنری خود را با نگاهی شهودی و مستقل ادامه داد.

علی ملک در طول فعالیت حرفه‌ای خود، نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعددی برگزار کرد و با گالری‌هایی همچون «نقش جهان»، «طراحان آزاد»، «آرتیبیشن» و «هما» همکاری داشت.

آخرین مجموعه آثار او با عنوان «قهرمان بودن کافی نیست، پهلوان باش» به‌تازگی در گالری «سو» به نمایش درآمده بود؛ عنوانی که به‌خوبی بازتاب‌دهنده جهان‌بینی و نگاه انسانی این هنرمند بود.

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