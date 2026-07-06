توزیع محصولات فرهنگی-مذهبی در میدان آزادی

به گزارش ایلنا، رضا کریمی، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۸ و رئیس فرهنگسرای خاتم (ص)، با تشریح اقدامات این منطقه در آستانه مراسم وداع با رهبر شهید اظهار کرد: نزدیک به یک هفته است که ایران‌سرا در زیر برج آزادی به محل آماده‌سازی و دپوی محصولات فرهنگی تبدیل شده است. این اقلام برای توزیع در میدان آزادی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تجمع عزاداران، آماده می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت جلوه‌های بصری مراسم افزود: بخش مهمی از شکوه و انسجام این آیین با حضور مردم و در دست داشتن پرچم‌ها و نمادهای فرهنگی شکل می‌گیرد. بر همین اساس، ۱۶۰ هزار پرچم با طرح‌های «یالثارات‌الحسین»، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم قدس، همچنین ۴۰ هزار پوستر از تصاویر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید و ۱۰۰ هزار سربند «یالثارات‌الحسین» برای توزیع میان عزاداران آماده شده است.

کریمی با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای مردمی در آماده‌سازی این اقلام گفت: کارکنان سازمان فرهنگی هنری، نیروهای جهادی و داوطلبان مردمی به‌صورت شبانه‌روزی در ایران‌سرا حضور دارند و در کنار یکدیگر مشغول نصب پرچم‌ها، آماده‌سازی و بسته‌بندی محصولات فرهنگی هستند.

وی ادامه داد: فضای ایران‌سرا این روزها حال و هوایی معنوی و سرشار از ارادت دارد. همزمان با آماده‌سازی اقلام فرهنگی، نوای مداحی و تلاوت قرآن در فضا طنین‌انداز است و بسیاری از داوطلبان با شور و اخلاص در این خدمت فرهنگی مشارکت می‌کنند. حضور خانواده‌ها نیز از جلوه‌های قابل توجه این حرکت مردمی است؛ به‌گونه‌ای که پدران، مادران و فرزندان در کنار یکدیگر در آماده‌سازی پرچم‌ها و سایر اقلام فرهنگی سهیم شده‌اند.

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۸ درباره نحوه توزیع این اقلام اظهار کرد: برای روز برگزاری مراسم، حدود ۲۰ نقطه در پیرامون میدان آزادی پیش‌بینی شده است تا پرچم‌ها، پوسترها و سربندها از این ایستگاه‌ها میان مردم توزیع شود و عزاداران بتوانند با در دست داشتن این نمادها در مراسم حضور یابند.

وی در ادامه به اقدامات منطقه ۱۸ برای اسکان زائران اشاره کرد و گفت: فرهنگسرای خاتم (ص) به‌طور کامل برای اسکان بانوان زائر استان زنجان آماده‌سازی و موکت‌فرش شده است. همچنین در محوطه پارکینگ فرهنگسرا، سازه‌ای با ظرفیت ۴۰۰ نفر برای اسکان آقایان برپا شده و زائران به‌تدریج در این مجموعه مستقر می‌شوند.

کریمی افزود: در کنار محل اسکان، موکبی نیز برپا شده است که به‌صورت مستمر خدمات پذیرایی شامل چای، شربت، آبمیوه، صبحانه، ناهار و شام را به زائران ارائه می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زائرشهر منطقه ۱۸ از نخستین مجموعه‌هایی بود که تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق و امکانات رفاهی آن به‌طور کامل آماده شد و هم‌اکنون در حال خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع با رهبر شهید است.

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