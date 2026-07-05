یادداشتی درباره اجرای مستندنمایش «قائد» در باغ فردوس

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین یوسفی به مناسبت اجرای مستند نمایش «قائد»، یادداشتی در اختیار ایلنا قرار داده است.

یادداشت یوسفی به این قرار است؛

مستند نمایش «قائد» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی و تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره، همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، از ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ در باغ فردوس تهران اجرا شد.

زندگی رهبر شهید انقلاب محل حوادث بود و سراسر خیر و برکت. گر بنا شود راجع به آن بنویسند مثنوی صد جلد دفتر می‌شود. از حیات تا مماتش عشق بود و عبادت و مقاومت و علم و زهد و وطن‌دوستی. کدام مدیوم هنری اقتضای بیان زندگی‌اش را دارد؟ نه مصور می‌شود نه کتابت؛ بس که وسیع است و پر فراز و نشیب. چنان متضلع و دارای وجوه مختلف بود که هر وجه از زندگی‌اش را به تنهایی می‌توان مورد مطالعه و بحث قرار داد. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای / چند گنجد؟ قسمت یک روزه‌ای.

برای کسانی که از شؤون مختلف زندگی حضرت آیت‌الله الله خبر نداشته باشند، چه‌بسا گمان کنند تمام زندگی ایشان در سال‌های جوانی به شعر و ادبیات گذشته است. در حالی که اگر روزی زندگینامه‌ی مشروح او نوشته شود، دچار حیرت خواهند شد. از مطالعات و فعالیت‌های قرآنی و دیگر کنجکاوی‌های ایشان در آن ایام که بگذریم، در بیست‌وچهار سالگی ایشان در نظر استادانش به عنوان یک پدیده نگریسته می‌شده است. به‌ گونه‌ای که در هفده سالگی به درس خارج فقه آیت‌الله میلانی راه می‌یابد و در بیست‌ و چهار سالگی که وارد مبارزات سیاسی میشود، اگر به درجه‌ی اجتهاده نرسیده بوده، قطعاً در آستانه‌ی اجتهاد بوده است.

نمایش «قائد»، بخشی از این دریای بی‌کران را در قالبی حدوداً ۳۰ دقیقه‌ای، به‌صورت مستند_نمایشی به تصویر می‌کشد. امشب نیز در باغ فردوس تهران اجرا شد؛ اجرایی زیبا و چشم‌نواز که نگاهِ خیس مخاطبان گواه آن بود. آن هم مخاطبان باغ فردوس. جایی که تنوع الوان است. مخاطبش مخاطب است و با جاهای دیگر فرق دارد.

این اثر مروری کوتاه بر مقاطع مهم زندگی از کودکی، مبارزات، رهبری، نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف و بخشی از خدمات و مجاهدت‌های ایشان را تا زمان شهادت در قالبی فشرده روایت می‌کند.

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