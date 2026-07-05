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«باید برخاست» بر پیکره برج آزادی؛ روایت نور، تصویر و حماسه در بدرقه رهبر شهید

«باید برخاست» بر پیکره برج آزادی؛ روایت نور، تصویر و حماسه در بدرقه رهبر شهید
کد خبر : 1809001
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همزمان با آیین باشکوه بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید، برج آزادی با اجرای برج‌نگاره (ویدئومپینگ)، صحنه روایت هنری از حماسه، ایستادگی و وحدت خواهد شد؛ روایتی که با شعار محوری «باید برخاست» بر پیکره این نماد ملی نقش می‌بندد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، همزمان با برگزاری آیین بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید، برج‌نگاره‌ای (ویدئومپینگ) با همکاری بنیاد رودکی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرداری منطقه ۹، شامگاه یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه بر بدنه برج آزادی اجرا می‌شود. 

در این رویداد هنری، برج آزادی به رسانه‌ای برای روایت تصویری حماسه، مقاومت و همبستگی ملی تبدیل خواهد شد و با بهره‌گیری از تلفیق نور، تصویر، موسیقی و جلوه‌های بصری، تصاویری از رهبر شهید در کنار شعار محوری «باید برخاست» بر پیکره این بنای ماندگار نقش خواهد بست. 

این برج‌نگاره، با الهام از فضای معنوی و حماسی آیین تشییع، مفاهیمی چون عزت، ایستادگی، وحدت و استمرار راه شهیدان را در قالب زبان هنر به تصویر می‌کشد. همچنین شعارهای «برای پیروزی بر دشمن»، «برای برافراشتن پرچم عزت» و «برای وحدت امت اسلامی» همراه با تصاویر و طراحی‌های متناسب، بر بدنه برج آزادی به نمایش درمی‌آید تا جلوه‌ای از عهد و همدلی مردم ایران با آرمان‌های رهبر شهید را بازتاب دهد. 

برج نگاره «باید برخاست» تلاشی است برای پیوند هنر با حافظه تاریخی و عواطف جمعی ملت؛ روایتی تصویری که در شب‌های بدرقه رهبر شهید، برج آزادی را به نمادی از ادای احترام، پاسداشت آرمان‌های والای ایشان و همراهی هنرمندان با این رویداد ملی و تاریخی بدل خواهد کرد.

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