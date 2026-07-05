یه گزارش خبرنگار ایلنا، داود فتحعلی بیگی نویسنده، کارگردان و بازیگر پیشکسوت نمایش‌های آیینی طی شبهای گذشته به اجرای تعزیه پرداخته است.

او در این تعزیه نقش خوان یزیدِ بازار شام بوده است.

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این اجرا که به دومین دوره رویداد خیمه هنر اختصاص دارد، مجلس تعزیه بازار شام است که علی صابر سزپرستی آن را به عهده داشته است.

در این اجرا، توضیحاتی درباره تعزیه «بازار شام» و نقش محوری یزید در این تعزیه ارایه کرد.

داود فتحعلی‌بیگی که سالهاست به تدریس و پژوهش مشغول است، سابقه همکاری با زنده‌یاد هاشم فیاض، هنرمند پیشکسوت تعزیه را دارد.

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