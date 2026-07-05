بخشی از تعزیهخوانی داود فتحعلی بیگی+فیلم
داود فتحعلی بیگی یکی ار معدود استادان نمایش ایرانی با حضور در دومین دوره ار خیمه هنر، به اجرای تعزیه پرداخت.
یه گزارش خبرنگار ایلنا، داود فتحعلی بیگی نویسنده، کارگردان و بازیگر پیشکسوت نمایشهای آیینی طی شبهای گذشته به اجرای تعزیه پرداخته است.
او در این تعزیه نقش خوان یزیدِ بازار شام بوده است.
این اجرا که به دومین دوره رویداد خیمه هنر اختصاص دارد، مجلس تعزیه بازار شام است که علی صابر سزپرستی آن را به عهده داشته است.
در این اجرا، توضیحاتی درباره تعزیه «بازار شام» و نقش محوری یزید در این تعزیه ارایه کرد.
داود فتحعلیبیگی که سالهاست به تدریس و پژوهش مشغول است، سابقه همکاری با زندهیاد هاشم فیاض، هنرمند پیشکسوت تعزیه را دارد.