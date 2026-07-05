انتشار قطعه ارکسترال «جانِ ایران»+فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز موسیقی حوزه هنری، همزمان با ایام تشییع پیکر رهبر شهید از انتشار قطعه ارکسترال «جانِ ایران» با صدای صادق شیخ‌زاده و همراهی گروه کر سوره خبر داد.

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این اثر با آهنگسازی احمد رمضی، تنظیم ارکسترال احمد جعفری و شعری از استاد علیرضا قزوه تولید شده و با تمرکز بر فراق رهبر شهید، روایت خداحافظی یک امت با رهبر کشور دوست انقلاب است.

مراحل میکس و مستر این اثر توسط سید حسین موسوی انجام شده و صدابرداری آن را امید جلایی بر عهده داشته است.

به گفته دست‌اندرکاران این پروژه، «جانِ ایران» یکی از تازه‌ترین تولیدات مرکز موسیقی «درایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب» بوده که با بهره‌گیری از ارکستراسیون و همراهی گروه کر، برای مخاطبان موسیقی منتشر شده است.

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