آمادگی کامل هتلهای قم برای میزبانی از زائران تشییع رهبر انقلاب/ تخفیف ۴۰ درصدی، ۷ هزار تخت فعال و ۱۵۰۰ ظرفیت اقامت ویژه
رئیس جامعه هتلداران قم از آمادگی کامل مراکز اقامتی این استان برای میزبانی از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب خبر داد و اعلام کرد: هتلهای قم با ارائه تخفیف ۴۰ درصدی، فعالسازی حدود هفت هزار تخت اقامتی، پیشبینی یکهزار و ۵۰۰ ظرفیت اقامت ویژه و استقرار موکبهای خدماترسان، تمامی امکانات خود را برای ارائه خدمات منظم و شایسته به میهمانان این مراسم بهکار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، عماد محمودپور، رئیس جامعه هتلداران قم از آمادگی کامل مراکز اقامتی استان برای میزبانی از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب خبر داد و اظهار کرد: صنعت هتلداری قم با بسیج همه ظرفیتهای اقامتی و خدماتی، برنامهریزی جامعی را برای ارائه خدمات شایسته، منظم و آرام به میهمانان این رویداد بزرگ ملی و مذهبی در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای تسهیل اسکان زائران افزود: تمامی هتلهای استان در ایام برگزاری مراسم، خدمات اقامتی خود را با تخفیف ۴۰ درصدی ارائه خواهند کرد تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیت مراکز اقامتی قم بهرهمند شوند.
رئیس جامعه هتلداران قم ادامه داد: افزون بر ظرفیت هتلها، با هماهنگیهای انجامشده میان حوزه علمیه و دستگاههای اجرایی، یکهزار و ۵۰۰ ظرفیت اقامت ویژه نیز برای میهمانان این مراسم پیشبینی شده است و خدمات پذیرایی رایگان نیز در کنار اسکان، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
محمودپور با اشاره به مشارکت فعال جامعه هتلداران در خدماترسانی شهری تصریح کرد: همزمان با حضور زائران، موکبهای متعددی با همکاری جامعه هتلداران در هسته مرکزی شهر، مسیرهای اصلی تردد و مقابل شماری از هتلها مستقر خواهند شد تا خدماتی همچون پذیرایی، راهنمایی و پشتیبانی مورد نیاز میهمانان بهصورت مستمر ارائه شود.
وی ظرفیت اقامتی قم را برای پاسخگویی به حجم مراجعهکنندگان مناسب ارزیابی کرد و گفت: حدود هفت هزار تخت فعال در مراکز اقامتی استان برای این ایام آماده بهرهبرداری است و تمامی هتلها و تأسیسات اقامتی با حداکثر ظرفیت در چرخه خدمترسانی قرار گرفتهاند تا روند اسکان زائران بدون وقفه و با نظم مطلوب انجام شود.
رئیس جامعه هتلداران قم با تاکید بر تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده است که فرآیند اسکان و ارائه خدمات بهصورت مرحلهای، هدفمند و منظم پیش برود و با همکاری همه دستگاههای مسئول، هرگونه چالش احتمالی در حوزه اقامت به حداقل برسد.
وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی مجموعههای اجرایی، فعالان حوزه گردشگری و صنعت هتلداری، میزبانی شایستهای از زائران و میهمانان این مراسم صورت گیرد و خدمات پیشبینیشده، رضایت حداکثری آنان را فراهم آورد.
محمودپور در پایان تاکید کرد: جامعه هتلداران قم با آمادگی کامل در انتظار حضور زائران مراسم تشییع است و در صورت هرگونه تغییر در شرایط یا میزان اشغال مراکز اقامتی، اطلاعرسانی لازم بهصورت رسمی انجام خواهد شد.