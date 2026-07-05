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بسیج ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید/ استقرار موکب در ورودی شرقی مصلی

بسیج ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید/ استقرار موکب در ورودی شرقی مصلی
کد خبر : 1808889
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رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران از مشارکت فعال این صنف در خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: علاوه بر تامین اسکان و تغذیه شمار زیادی از زائران استان‌های فارس و ایلام، موکب انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی نیز در ورودی شرقی مصلای امام خمینی(ره) به ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان این مراسم مشغول است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، با تشریح اقدامات این انجمن در پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید، از مشارکت گسترده فعالان صنعت سفر در ارائه خدمات به زائران خبر داد.

وی اظهار کرد: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با بسیج ظرفیت‌های خود، مسئولیت اسکان و تغذیه شمار قابل توجهی از زائران اعزامی از استان‌های فارس و ایلام را برعهده گرفته و این خدمات با هماهنگی‌های انجام‌شده، در فضایی منظم و مطلوب در حال ارائه است.

رفیعی با اشاره به دیگر اقدامات این انجمن در جریان برگزاری مراسم افزود: در ورودی شرقی مصلای امام خمینی(ره)، موکب انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی برپا شده و اعضا و فعالان این صنف در آن به ارائه خدمات و خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم مشغول هستند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تاکید کرد: فعالان حوزه گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، همگام با سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، تمامی ظرفیت‌های خود را برای میزبانی، پشتیبانی و ارائه خدمات شایسته به زائران مراسم تشییع رهبر شهید به کار گرفته‌اند.

 

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