تمرکز مدیریت اسکان زائران در دبیرخانه ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها
مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به مصوبات چهارمین نشست ستاد ویژه تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ضرورت مدیریت یکپارچه ظرفیتهای اسکان در استانها تأکید کرد و گفت: راهبری ستادهای اسکان با محوریت اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات مطلوب به زائران خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هانی رستگاران، مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با اشاره به برگزاری چهارمین نشست ستاد ویژه تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم در این رویداد ملی و مذهبی، انسجام مدیریتی در حوزه اسکان و خدماترسانی به زائران از مهمترین الزامات موفقیت این عملیات ملی به شمار میرود.
وی افزود: در این نشست بر مدیریت یکپارچه ظرفیتهای اسکان استانها با محوریت اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید شد؛ چرا که این ادارات با اشراف کامل بر ظرفیتهای اقامتی رسمی، تأسیسات گردشگری و شبکه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از مناسبترین ظرفیتها برای راهبری ستادهای اسکان در سطح استانها برخوردار هستند.
رستگاران ادامه داد: تجربه موفق ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در مدیریت سفرهای نوروزی و همچنین هماهنگی خدمات در شرایط ویژه کشور، نشان داده است که تمرکز مدیریت اسکان در قالب یک ساختار واحد، ضمن جلوگیری از موازیکاری، امکان بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود، توزیع متوازن زائران و مدیریت لحظهای امکانات اقامتی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: بر اساس جمعبندیهای چهارمین نشست ستاد ویژه، ساماندهی تمامی ظرفیتهای اقامتی اعم از هتلها، مهمانپذیرها، مدارس، دانشگاهها، خوابگاهها، سالنهای ورزشی، حسینیهها و سایر اماکن پیشبینیشده، در چارچوب مدیریت واحد استانی و با محوریت اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مورد تأکید قرار گرفت.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، هماهنگی مستمر میان استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها، جمعیت هلالاحمر، آموزشوپرورش، وزارت راه و شهرسازی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای عضو ستاد را از مهمترین عوامل موفقیت در خدمترسانی به زائران دانست و افزود: همافزایی میان دستگاهها، سرعت تصمیمگیری، مدیریت بهینه منابع و ارتقای کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.
رستگاران در پایان ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و مدیریت منسجم اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استانها، خدمات اسکان و پشتیبانی از زائران با نظم، هماهنگی و کیفیت مطلوب ارائه شود و این رویداد بزرگ ملی با مشارکت همه دستگاههای اجرایی به بهترین شکل ممکن مدیریت شود.