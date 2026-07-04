مسابقه عکاسی «وداع»؛ ثبت حماسه تشییع رهبر شهید در قلب منطقه ۱۴
روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق از برگزاری مسابقه عکاسی «وداع» خبر داد؛ این رقابت که با هدف ثبت جلوههای حضور حماسی مردم در آیین تشییع امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای و شهدای گرانقدر خانواده ایشان برگزار میشود، از ۱۱ تا ۲۰ تیرماه پذیرای آثار شهروندان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، این مرکز همزمان با اجرای بسته برنامههای فرهنگی «بدرقه آقای شهید ایران» و در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، مسابقه عکاسی «وداع» را با هدف به تصویر کشیدن شکوه حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید ایران و شهدای والامقام برگزار میکند.
در این مسابقه، تمامی علاقهمندان و عکاسان میتوانند تصاویر ثبتشده با تلفن همراه خود از لحظات معنوی و پرشور آیین تشییع را جهت شرکت در رقابت ارسال نمایند. طبق اعلام دبیرخانه این رویداد، مهلت ارسال آثار از تاریخ ۱۱ لغایت ۲۰ تیرماه تعیین شده است.
شرکتکنندگان محترم میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان «بله» به آدرس @14ADMIN ارسال نمایند. پس از پایان مهلت مقرر، آثار دریافتی توسط هیئت داوران در دبیرخانه مسابقه مستقر در فرهنگسرای اخلاق مورد ارزیابی قرار گرفته و به پنج اثر برگزیده، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
فرهنگسرای اخلاق بهعنوان متولی این رویداد، از تمامی شهروندان و دلدادگان دعوت میکند تا با ثبت و ارسال تصاویر خود از این رویداد تاریخی، در مستندسازی و روایتگریِ این حماسه ماندگار مشارکت نمایند.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با دبیرخانه این مسابقه به شماره *۳۳۳۵۵۰۳۶* در ارتباط باشید.