میان رهبران سیاسی ایران معاصر هیچکس به اندازه رهبر انقلاب به سینما باور نداشت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن بازدید از بخش های مختلف میعادگاه سینماگران، دقایقی به تماشای ویدیوی رهبر شهید انقلاب درباره سینما نشست و سپس در سخنانی گفت: حضرت آیت الله خامنه ای شخصیتی ایران دوست و فرهنگی بودند، اشراف فراوانی بر مسائل فرهنگی و موضوعات مربوط به ایران داشتند، از این منظر می شود گفت ایشان یک شخصیت ایران دوست بودند، اگر بخواهیم ایران را از این زاویه و با آن نگاه تعریف کنیم، ایران یعنی هنر.

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی تاکید کرد: رهبر انقلاب به شاخه های مختلف هنر و ادبیات تعلق خاطر داشتند، ایشان باور داشت که هنر می تواند واقعیت میراثی و تاریخی ما را بیان کند، هم واقعیت معاصر ما را. اگر بخواهیم از گذشته بگوییم باید سراغ هنر برویم و اگر بخواهیم از امروز صحبت کنیم باید از هنر کمک بگیریم.این ویزگی باعث می شد که رهبر به هنرهای مختلف آشنا باشند، هنر سینما، هنر هفتم و هنر جامع از این منظر برای رهبر انقلاب اهمیت ویژه داشت و معتقد بودتند سینما جذابترین راویست. ملاقات های متعدد ایشان در طی ادوار با سینماگران گویای علاقه ایشان و اهمیتی است که به این هنر می دادند.

صالحی افزود: فیلم های مختلف و متعدد برای ایشان نمایش داده می شد، نشان دهنده اهمیتی است که برای سینمای ایران قائل بودند، در برنامه شخصی ایشان، تماشای فیلم های سینمای ایرانی وجود داشت، سینماتوگراف در دوره قاجار وارد ایران شد، در بین رهبران معاصر ایرانی بی تردید تنها سیاستمداری که این اندازه بر اهمیت سینما تاکید کرد مقام معظم رهبر ی بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصویری که از سینما وجود داشت، چندان مناسب نبود، امام راحل ما در بهشت زهرا (س) و در سخنرانی معروفشان مسیری را باز کردند که بعدها، رهبر شهید آن را ادامه دادند، امام راحل معتقد بود که سینما معادل واژه های ناپسند نیست، در سی و هفت سال رهبری قاعد عظیم الشان و حکیم ما، سینمای ما وسیعتر شد، ایشان تاکید داشت که سینما معادل واژه های ناپسند نیست، هنری متعالی است و سینما باید در میان هنر ایرانی جایگاه خاص داشته باشد.

عباس صالحی در پایان گفت: امیدوارم خانواده سینما، راهی که ایشان گشود ادامه دهند، و ایران تاریخی و میراثی و دستاوردهای زندگی معاصر را در آثارشان به ویژه برای مخاطب غیرایرانی آشکار کنند. یاد و خاطره رهبر شهید و بزرگوار گرامی باد، به دوستانی که این روزها در میعادگاه سینماگران حضور دارند خسته نباشید می گویم. امیدوارم این وداع، آغاز بیعت دوباره با مقام معظم رهبری باشد.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و مدیران سازمان در این دیدار میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند.

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