ژنیک بیدروسیان خواننده آواز کلاسیک، درگذشت
ژنیک بیدروسیان، خواننده متسوسوپرانو و از هنرمندان موسیقی کلاسیک ایران در ۸۹ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه موسیقی ایران، ژنیک بیدروسیان، خواننده متسوسوپرانو و از هنرمندان موسیقی کلاسیک ایران، پنجشنبه ۱۱ تیرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری در ۸۹ سالگی درگذشت.
بیدروسیان از سال ۱۹۶۷ به استخدام اپرای تهران درآمد و به مدت ۳۰ سال در این مجموعه فعالیت کرد. او همچنین در گروههای مختلف کر و آواز کلیسا، باشگاههای فرهنگی ارامنه، ارکستر سمفونیک تهران و دیگر مجموعههای موسیقی حضوری فعال داشت.
این هنرمند آموزشهای خود را نزد اینگرید رضایی، اِولین باغچهبان، حسین سرشار، سودابه تاجبخش، آریا زند و کازاتو تکمیل کرد و در اجرای ۲۸ اپرای مطرح جهان روی صحنه رفت و طی سالهای فعالیت خود، نقش مؤثری در اجرای آثار اپرایی و موسیقی کلاسیک در ایران ایفا کرد.
از ژنیک بیدروسیان در نوزدهمین جشن سالانه خانه موسیقی ایران، به پاس سالها فعالیت هنری و خدمات او به موسیقی کلاسیک، تقدیر به عمل آمد.