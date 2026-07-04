پاسخگویی شبانهروزی سامانه ۱۸۱۱ به زائران مراسم تشییع رهبر انقلاب
مرکز تماس ستاد اسکان شهرداری تهران با هدف هماهنگی و ساماندهی اسکان زائران مراسم تشییع «رهبر شهید» بهصورت مستمر خدمات راهنمایی و پاسخگویی ارائه میکند.
به گزارش ایلنا، خدمات هماهنگی، راهنمایی و پاسخگویی به زائران شرکتکننده در مراسم تشییع «رهبر شهید» با استقرار ۳۵ کاربر در سامانه تلفنی اسکان، واقع در ستاد مدیریت بحران شهردای تهران، ارائه میشود.
این سامانه از ۹ تا ۱۱ خرداد، هر روز از ساعت ۹ تا ۲۰ و از ۱۲ تا ۱۶ تیر بهصورت ۲۴ساعته فعال است و وظیفه هماهنگی برای جایابی و اسکان زائران، معرفی مراکز حیاتی شهر تهران و پاسخگویی به پرسشهای مرتبط با اسکان را بر عهده دارد.
در این مرکز، روزانه ۳۵ کاربر مشغول ثبت و تکمیل اطلاعات حدود ۶ هزار و ۵۰۰ محل اسکان هستند تا فرآیند پذیرش و استقرار زائران با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. همچنین از روز پنجشنبه، پاسخگویی تخصصی به پرسشهای زائران درباره اسکان نیز به خدمات این سامانه افزوده شده است.
راهاندازی این سامانه با هدف تسهیل خدماترسانی، ایجاد هماهنگی میان مراکز اسکان و پشتیبانی از حضور منظم و شایسته زائران در آیین تشییع «رهبر شهید» انجام شده است.
پس از تماس زائران با سامانه ۱۸۱۱، اطلاعات مورد نیاز از قبیل نزدیکترین زائرسرا، پارکینگ، امکانات رفاهی و هر گونه سوال یا مسئله اطلاعرسانی شده و به تمامی سوالات مورد نظر زائران پاسخ داده خواهد شد تا به نحو شایستهای میزبانی انجام شود.
سامانه ۱۸۱۱ به همت شهرداری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران راهاندازی شده است.