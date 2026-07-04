به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی، شبکه‌های رادیویی در روزهای وداع و بدرقه امام مجاهد شهید، با استقرار در مصلی تهران، پوشش میدانی مسیرهای منتهی به مراسم و پخش برنامه‌های تحلیلی و گفت‌وگومحور، ابعاد مختلف این رویداد ملی و تاریخی را برای مخاطبان روایت کردند.

در این ویژه‌برنامه‌ها، از یک سو حال‌وهوای مردم، موکب‌ها، مسیرهای حضور و خدمات‌رسانی به زائران بازتاب داده شد و از سوی دیگر مهمانان برنامه‌ها به تبیین شخصیت رهبر شهید، نگاه ایشان به علم، فرهنگ، اقتصاد، سلامت، ورزش، قرآن، خانواده، مقاومت و مردم‌باوری پرداختند.

رادیو فرهنگ؛ توجه رهبر به خانواده

رادیو فرهنگ در برنامه «امین ایران» با حضور چهره‌هایی چون غلامعلی حدادعادل، عباسعلی رهبر و سیدمهدی جوادی، به بررسی ابعاد فکری، فرهنگی، خانوادگی و تمدنی رهبر شهید پرداخت.

غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با اشاره به سبک زندگی شخصی رهبر شهید گفت: «در زندگی شخصی ایشان، خانواده محور انسجام بود و یکی از اصول سبک رهبری، توجه ویژه به خانواده به شمار می‌رفت.»

عباسعلی رهبر، کارشناس سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، با تأکید بر نگاه رهبر شهید به علم و فناوری بیان کرد: «ایشان علم را عامل اقتدار ملی و پایه تمدن‌سازی می‌دانستند.»

سیدمهدی جوادی، استاد دانشگاه پیرامون مفهوم «ایران قوی» در اندیشه حکمرانی اندیشه رهبر شهید گفت: «ایران قوی در نگاه ایشان یک شعار سیاسی نبود، بلکه پروژه‌ای تمدنی با پیوست‌های امنیتی، حقوقی، علمی و فناورانه محسوب می‌شد.»

رادیو گفت‌وگو؛ راز ماندگاری رهبر شهید در حافظه ملت

رادیو گفت‌وگو در برنامه «به وقت وداع» با حضور مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی و راهبردی، به تحلیل نسبت مردم و رهبری و چرایی ماندگاری رهبر شهید در حافظه جمعی ملت ایران پرداخت.

شجاعی در این برنامه گفت: «رهبر شهید در تلاقی ایمان، مردم‌باوری و ایستادگی، به نماد آرامش و استقامت ملت ایران تبدیل شد.»

او همچنین با اشاره به حضور گسترده و متنوع مردم در مراسم وداع و بدرقه تأکید کرد: «این حضور، روایت‌های جعلی دشمن درباره شکاف، ناامیدی و فاصله میان مردم و حاکمیت را خنثی کرد.»

رادیو ورزش؛ جامعه ورزش پای کار بدرقه

رادیو ورزش با حضور در مصلی تهران و گفت‌وگو با مسئولان و چهره‌های ورزشی، نقش جامعه ورزش در خدمت‌رسانی به مردم و پاسداشت راه رهبر شهید را روایت کرد.

سلطانی، مدیر ورزش و جوانان شمال غرب تهران، در کنار سقاخانه جامعه ورزش در مصلی تهران گفت: «جامعه ورزش کشور برای قدردانی از زحمات رهبر شهید، که اقتدار امروز ایران را مرهون هدایت‌های ایشان می‌داند، در خدمت مردم عزادار است.»

بهرام ساوه‌شمشکی، رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، نیز در برنامه «قهرمان ایران» بیان کرد: «همه تلاش ما این است که به توصیه‌های ایشان برای ورزش قوی و ایران قوی جامه عمل بپوشانیم.»

رادیو معارف؛ بدرقه‌ای برای تجدید پیمان

رادیو معارف در برنامه زنده «مسافر بهشت» با حضور حجت‌الاسلام اسماعیلی ولی‌خانی، به تبیین معنای حضور مردم در آیین بدرقه رهبر شهید و مسئولیت انتقال مکتب و سیره ایشان به نسل‌های آینده پرداخت.

ولی‌خانی در این برنامه گفت: «حضور پرشور مردم در آیین بدرقه رهبر شهید، نشان‌دهنده شناخت عمیق آنان از شخصیت، اندیشه و خدمات ایشان است.»

او همچنین تأکید کرد: «بدرقه باشکوه رهبر شهید، تنها وداع با یک شخصیت نیست، بلکه پیمانی دوباره برای پاسداری از آرمان‌ها، اندیشه‌ها و مسیر ایشان است.»

رادیو قرآن؛ انس با قرآن و روایت شوق دیدار

رادیو قرآن در برنامه زنده «نفس مطمئنه» با حضور کارشناسان قرآنی و شاعران آیینی، به بازخوانی توصیه‌های رهبر شهید درباره قرآن و روایت خاطراتی از محضر ایشان پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین لطفی‌زاده، کارشناس قرآنی، با اشاره به انس رهبر شهید با قرآن گفت: «ایشان همواره بر انس جوانان و نوجوانان با قرآن تأکید داشتند و توصیه می‌کردند هر زمان که فرصت پیدا کردید، قرآن بخوانید.»

عاطفه جوشقانیان، شاعر آیینی، نیز در این برنامه گفت: «من به شوق شعرخوانی در محضر آقا شاعر شدم و وقتی شعرم را خواندم، با تقدیر رهبر شهید روبه‌رو شد.»

رادیو اقتصاد؛ اطلاع‌رسانی و روایت‌های ماندگار

رادیو اقتصاد در ویژه‌برنامه «کاروان وداع» علاوه بر گفت‌وگوهای تحلیلی و خاطره‌محور، بخش مهمی از آنتن خود را به اطلاع‌رسانی کاربردی برای زائران و مردم اختصاص داد.

دبیر ستاد اسکان شهرداری تهران از بسیج ظرفیت مناطق ۲۲گانه شهرداری برای میزبانی از زائران خبر داد و گفت: «زائران پس از ثبت‌نام در سامانه بدرقه در پیام‌رسان‌های داخلی، محل اسکان خود را همراه با موقعیت مکانی دریافت خواهند کرد.»

احمد عبدالرحیمی، مستندساز، نیز با روایت خاطره‌ای از یک سفر هوایی به مشهد گفت: «رهبر انقلاب با اصرار از یک زوج جوان خواستند راحت روی صندلی‌های خود بنشینند و آسایش آنان را بر هر موضوع دیگری ترجیح دادند.»

رادیو نمایش؛ باور به «ما می‌توانیم» در اندیشه رهبر شهید

رادیو نمایش در برنامه «سوگ سرو» با حضور داوود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام شهید پرداخت.

دانش‌جعفری در این برنامه گفت: «مهم‌ترین محور تفکر ایشان، باور به اصل ما می‌توانیم بود؛ اصلی که رکن اساسی دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی رهبر شهید را تشکیل می‌داد.»

او افزود: «رهبر شهید معتقد بودند ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع متنوع و سرمایه انسانی توانمند، می‌تواند در مسیر پیشرفت گام بردارد و مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند.»

رادیو سلامت؛ سلامت در منظومه فکری رهبر شهید

رادیو سلامت در برنامه «افق روشن» با حضور محمدحسن رضایی، استاد حوزه و کارشناس مسائل انقلاب و منظومه فکری امام شهید، به بررسی نگاه رهبر شهید به حوزه سلامت و سیاست‌گذاری اجتماعی پرداخت.

رضایی در این برنامه گفت: «منظومه فکری امام شهید را باید در سخنرانی‌های ایشان در سال ۱۳۵۳ و در طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن واکاوی کرد.»

او درباره سیاست‌های کلی سلامت نیز بیان کرد: «رهبر شهید در سیاست‌های ابلاغی سلامت قائل به مدیریت مشارکتی بودند و همواره به مشورت با پزشکان و تیم‌های کارشناسی اهمیت می‌دادند.»

ادامه ویژه‌برنامه‌ها در شبکه‌های رادیویی

در کنار این برنامه‌ها، رادیوهای ایران، جوان، تهران و صبا نیز با محوریت اطلاع‌رسانی به مردم، انعکاس مسیرهای حضور و خدمات‌رسانی، روایت حال‌وهوای آیین وداع و بدرقه و گفت‌وگو پیرامون شخصیت، سیره و جایگاه رهبر شهید، ویژه‌برنامه‌های خود را روی آنتن برده‌اند.

این ویژه‌برنامه‌ها با هدف ثبت و روایت حضور مردم، تبیین اندیشه‌های رهبر شهید و اطلاع‌رسانی مستمر به مخاطبان در روزهای وداع و بدرقه ادامه دارد.

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