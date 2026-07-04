دعوت معاونت هنری از هنرمندان برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ از هنرمندان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید دعوت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ، طی اطلاعیهای از هنرمندان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید دعوت بعمل آمده است.
در این اطلاعیه آمده است:
«به اعجاز هنر، هیبت ایران و هیئت ایرانیان، در قامت حماسه و روایت اقتدار به نمایش گذاشته شده است
هنر با توصیف ملتی که هیچ گاه از بذل جان دلیر خویش در هفتخان خطیر وطن دریغ نداشتهاند، مسئولیت تاریخی خود را محقق ساخته و در جدال با اهریمن میهن، قدمی کوتاه نیامده است. آن چنان که در جنگ تحمیلی اخیر به دیدبانی و میانهداری و درک هنر، تصویری بدیع و حیرتانگیز از عزت و اقتدار و وطندوستی ایرانیان ثبت و گزارش شد.
اکنون نیز در آیین وداع و تشییع رهبر شهید، پرچم سوگ و بیرق حماسهسازی آن یگانه مرد میدان معرفت و معنویت و میهندوستی بر دوش هنر این مرزوبوم است که در فراقش، مرهم داغ و چراغ راهش باشند.
قطعا هنرمندان این سرزمین با حضور آگاهانه خود در این آیین که موید قدرشناسی و عشق و غیرت دوستداران امام شهید است، نام و نشان ایران را همچون میراثی عظیم برای آیندگان به یادگار خواهند گذاشت. در همراهی با ملت قدرشناس، آن حکیم والامقام و گوهر گرانمایه که به کیمیای هنر آراسته بود را با عزت و افتخار و دریغ بدرقه خواهیم کرد.»