خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهرنوش پارسی‌پور داستان‌نویس و مترجم درگذشت

شهرنوش پارسی‌پور داستان‌نویس و مترجم درگذشت
کد خبر : 1808425
لینک کوتاه کپی شد.

شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده معاصر ایران، شب گذشته به سن ۸۱ سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا، شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده معاصر ایران، جمعه شب ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ در سن ۸۱ سالگی در پی سکته قلبی در بیمارستانی در حومه سان‌فرانسیسکو درگذشت.

پارسی‌پور که متولد ۱۳۲۴ تهران بود، تحصیلات خود را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران و سپس در رشته زبان و فرهنگ چینی در دانشگاه سوربن فرانسه به پایان رساند. او فعالیت گسترده خود در عرصه داستان‌نویسی را از دوران جوانی آغاز کرد و با خلق آثاری همچون «سگ و زمستان بلند» و «طوبا و معنای شب» به یکی از چهره‌های ادبیات داستانی ایران تبدیل شد.

پارسی‌پور در کارنامه خود آثار دیگری چون «عقل آبی»، «شیوا»، «آسیه در میان دو دنیا» و مجموعه‌داستان «آویزه‌های بلور» را نیز جای داده است..

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی