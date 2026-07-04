به گزارش ایلنا، شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده معاصر ایران، جمعه شب ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ در سن ۸۱ سالگی در پی سکته قلبی در بیمارستانی در حومه سان‌فرانسیسکو درگذشت.

پارسی‌پور که متولد ۱۳۲۴ تهران بود، تحصیلات خود را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران و سپس در رشته زبان و فرهنگ چینی در دانشگاه سوربن فرانسه به پایان رساند. او فعالیت گسترده خود در عرصه داستان‌نویسی را از دوران جوانی آغاز کرد و با خلق آثاری همچون «سگ و زمستان بلند» و «طوبا و معنای شب» به یکی از چهره‌های ادبیات داستانی ایران تبدیل شد.

پارسی‌پور در کارنامه خود آثار دیگری چون «عقل آبی»، «شیوا»، «آسیه در میان دو دنیا» و مجموعه‌داستان «آویزه‌های بلور» را نیز جای داده است..

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