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توییت وزیر ارشاد برای مراسم وداع با رهبر انقلاب

توییت وزیر ارشاد برای مراسم وداع با رهبر انقلاب
کد خبر : 1808403
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت:قاب تصویری حضور کارگزاران ادوار نظام جمهوری اسلامی در مراسم وداع با رهبر حکیم شهید، می‌تواند نمایه‌ای از گوهر انسجام ملی و خار چشم دشمنان خارجی باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره مراسم وداع با رهیر شهید متنی را توییت کرد. 

 

توییت وزیر ارشاد برای مراسم وداع با رهبر انقلاب

 

‌او نوشته است: قاب تصویری حضور کارگزاران ادوار نظام جمهوری اسلامی در مراسم وداع با رهبر حکیم شهید، می‌تواند نمایه‌ای از گوهر انسجام ملی و خار چشم دشمنان خارجی باشد.

‌روز جمعه زمان مناسبی بود، اما هنوز هم فرصت باقی است. از دست ندهیم. 

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