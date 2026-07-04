توییت وزیر ارشاد برای مراسم وداع با رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره مراسم وداع با رهیر شهید متنی را توییت کرد.

‌او نوشته است: قاب تصویری حضور کارگزاران ادوار نظام جمهوری اسلامی در مراسم وداع با رهبر حکیم شهید، می‌تواند نمایه‌ای از گوهر انسجام ملی و خار چشم دشمنان خارجی باشد.

‌روز جمعه زمان مناسبی بود، اما هنوز هم فرصت باقی است. از دست ندهیم.

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