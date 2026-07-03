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دیوارنگاره جدید میدان راه‌آهن با طرحی از چهره رهبر شهید

دیوارنگاره جدید میدان راه‌آهن با طرحی از چهره رهبر شهید
کد خبر : 1808266
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همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، از جدیدترین دیوارنگاره میدان راه‌آهن تهران، با طرحی از صابر شیخ‌رضایی و با محوریت چهره ایشان رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، این اثر هنری که با عبارت‌های «آقای شهیدِ ایران» و شعار «باید برخاست» طراحی شده، مزین به دو بیت از دیوان بخارایی است. به گفته طراح اثر، این اشعار برگرفته از کتیبه‌ای است که بر دیوارِ نزدیک به ضریح مطهر علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) منقوش شده است. 

 

دیوارنگاره جدید میدان راه‌آهن با طرحی از چهره رهبر شهید

 

هر صبحدم ز خون شهیدان کربلا

خورشید می‌کشد علم آل مصطفا

می‌سازد از مصیبت اولاد مرتضا

بر قدِ صبح، پیرهنِ خون‌چکان قبا⁩

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