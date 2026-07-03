«والصبح» با صدای محمد معتمدی منتشر شد+صوت
همزمان با آیین وداع و تشییع «آقای شهید ایران»، قطعه موسیقایی «والصبح» با صدای محمد معتمدی، به همت مرکز هنری رسانهای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، منتشر شد.
به گزارش ایلنا، قطعه موسیقایی «والصبح» با صدای محمد معتمدی، همزمان با آیین وداع و تشییع «آقای شهید ایران» و در پاسداشت یاد و راه ایشان، منتشر شد.
لازم به ذکر است این اثر به همت مرکز هنری رسانهای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده و در ایام برگزاری آیین وداع و تشییع، در اختیار علاقهمندان «امام شهید امت» قرار گرفت.