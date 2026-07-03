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میعادگاه سینماگران در وداع با رهبر شهید

میعادگاه سینماگران در وداع با رهبر شهید
کد خبر : 1808182
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سازمان سینمایی همزمان با مراسم وداع رهبر شهید انقلاب، میعادگاه سینماگران را در میدان شهید قندی(ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی) برپا می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، این میعادگاه بین روزهای جمعه تا دوشنبه به صورت تمام وقت پذیرای سینماگران، اهالی رسانه و زائران وداع با آقای شهید ایران خواهد بود.

همچنین با استقرار سینما سیار در این محل تصاویری مرتبط با رهبر شهید با سینما و سینماگران و تصاویری قدیمی از آرشیو فیلمخانه ملی ایران نمایش داده خواهد شد.

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