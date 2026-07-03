میعادگاه سینماگران در وداع با رهبر شهید

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، این میعادگاه بین روزهای جمعه تا دوشنبه به صورت تمام وقت پذیرای سینماگران، اهالی رسانه و زائران وداع با آقای شهید ایران خواهد بود.

همچنین با استقرار سینما سیار در این محل تصاویری مرتبط با رهبر شهید با سینما و سینماگران و تصاویری قدیمی از آرشیو فیلمخانه ملی ایران نمایش داده خواهد شد.

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