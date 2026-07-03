برپایی موکب فرهنگ و هنر در صندوق اعتباری هنر همزمان با آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب
همزمان با برگزاری آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صندوق اعتباری هنر در روزهای ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ تیرماه با برپایی موکب فرهنگ و هنر و فراهمسازی امکانات اسکان موقت در ساختمان صندوق، پذیرای زائران عضو صندوق اعتباری هنر که از استانهای مختلف کشور برای شرکت در این آیین به تهران سفر میکنند، خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، این موکب با هدف ارائه خدمات رفاهی و اسکان موقت به زائران عضو صندوق، در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه فعالیت خواهد داشت تا این عزیزان در طول برگزاری مراسم از امکانات و خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
صندوق اعتباری هنر با برپایی این موکب، در راستای تکریم اعضای خود و تسهیل حضور زائران عضو صندوق اعتباری هنر در این مراسم معنوی، شرایط لازم برای اسکان موقت و بهرهمندی از خدمات رفاهی را فراهم کرده است تا آنان با استفاده از خدمات پیشبینیشده، در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید جمهوری اسلامی ایران حضور یابند.