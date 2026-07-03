دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
تشییع امام شهید، تجلی پیوند ناگسستنی میان «امت» و «امامت» است
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بیانیه ای با تأکید بر اینکه حضور گسترده در تشییع پیکر آقای شهید ایران، این حضور، تجلی مردمسالاری دینی و نمایش پیوند ناگسستنی میان «امت» و «امامت» است.
به گزارش ایلنا، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره فقیه عالیقدر، امام شهید، از عموم امت ولایتمدار و فرهیختگان حوزوی خواست با حضور حماسی در آیین تشییع آقای شهید ایران، بار دیگر با آرمانهای امام، رهبری شهید و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.
متن پیام به این شرح است؛
بسماللهالرحمنالرحیم
﴿وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ)
(سوره حج، آیه ۳۲)
ایران اسلامی، سرزمین ولایت و خاستگاه نهضت عظیم انقلاب، این روزها در سوگ و شکوه، میزبان پیکر مطهر فقیه عالیقدر، امام شهید، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف) است. ملت مؤمن، ولایتمدار و بعثتیافته ایران اسلامی، در آیینهای باشکوه تشییع و بدرقه آن عبد صالح خدا، با وداعی سرشار از عشق، وفاداری و بصیرت، بار دیگر حماسهای ماندگار خواهد آفرید.
این تشییع باشکوه، تنها آیینی برای بدرقه یک رهبر الهی نیست؛ بلکه تجلی عینی مردمسالاری دینی و نمایش بعثت ملتی است که آن امام شهید، عمر خویش را صرف تربیت، آگاهیبخشی و به میدان آوردن آنان کرد. مردمی که امروز با ایمان، معرفت و انتخاب آگاهانه، استمرار راه امامت و ولایت را فریاد میزنند و نشان میدهند که پیوند «امت» و «امامت» همچنان استوار، زنده و الهامبخش باقی مانده است.
حضور عظیم و حماسی ملت ایران در آیینهای تشییع و بدرقه آن امام شهید، افزون بر ادای دین به مجاهدی بزرگ، مانوری کمنظیر از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه استکبار، آمریکای جنایتکار، رژیم دژخیم صهیونیستی و دیگر دشمنان این ملت خواهد بود؛ حضوری که بار دیگر محاسبات دشمنان را بر هم زده و نشان خواهد داد که بزرگترین سرمایه انقلاب اسلامی، ایمان، بصیرت و حضور آگاهانه مردمی است که همواره پشتوانه ولایت و حافظ عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی بودهاند.
اینک که در سوگ شهادت رهبر فرزانه، فقیه مجاهد و پرچمدار عزت و مقاومت، غمی سترگ بر دلهای امت اسلامی نشسته است، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، همگام با مراجع معظم تقلید، حوزههای علمیه و دیگر نهادهای حوزوی، از عموم مردم شریف و انقلابی ایران، بهویژه طلاب، فضلا، اساتید و فرهیختگان دعوت مینماید تا با حضوری گسترده و باشکوه در آیینهای تشییع و بدرقه پیکر مطهر آن امام شهید، ضمن پاسداشت مقام شامخ ایشان، بار دیگر با آرمانهای بلند امام راحل (رضوانالله تعالی علیه)، امام شهید(قدس سره الشریف) و رهبری معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و پیام وحدت، اقتدار، امید و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره نمایند.