خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلبوم «بدرقه» با صدای هفت خواننده منتشر می‌شود

آلبوم «بدرقه» با صدای هفت خواننده منتشر می‌شود
کد خبر : 1808105
لینک کوتاه کپی شد.

هم‌زمان با آیین وداع و تشییع «آقای شهید ایران»، مجموعه «بدرقه» با صدای هفت تن از خوانندگان مطرح کشور به همت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده و به‌زودی منتشر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، آلبوم موسیقایی «بدرقه» با صدای هفت تن از خوانندگان کشور، هم‌زمان با آیین بدرقه «آقای شهید ایران» و با هدف پاسداشت یاد، خاطره و مجاهدت‌های ایشان تولید شده و به‌زودی منتشر خواهد شد. 

در این مجموعه، علیرضا افتخاری، محمد معتمدی، پرواز همای، مصطفی راغب، رضا صنعتگر، رضا شیری و حسین حقیقی، قطعاتی را در پاسداشت «امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه» اجرا کرده‌اند. 

لازم به ذکر است «بدرقه» به همت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده و قرار است در روزهای آینده منتشر شود. 

این مجموعه، با بهره‌گیری از سبک‌ها و صداهای متفاوت، ادای احترامی است به «آقای شهید ایران»، که در آیین وداع و تشییع ایشان منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی