آلبوم «بدرقه» با صدای هفت خواننده منتشر میشود
همزمان با آیین وداع و تشییع «آقای شهید ایران»، مجموعه «بدرقه» با صدای هفت تن از خوانندگان مطرح کشور به همت مرکز هنری رسانهای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده و بهزودی منتشر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، آلبوم موسیقایی «بدرقه» با صدای هفت تن از خوانندگان کشور، همزمان با آیین بدرقه «آقای شهید ایران» و با هدف پاسداشت یاد، خاطره و مجاهدتهای ایشان تولید شده و بهزودی منتشر خواهد شد.
در این مجموعه، علیرضا افتخاری، محمد معتمدی، پرواز همای، مصطفی راغب، رضا صنعتگر، رضا شیری و حسین حقیقی، قطعاتی را در پاسداشت «امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه» اجرا کردهاند.
لازم به ذکر است «بدرقه» به همت مرکز هنری رسانهای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده و قرار است در روزهای آینده منتشر شود.
این مجموعه، با بهرهگیری از سبکها و صداهای متفاوت، ادای احترامی است به «آقای شهید ایران»، که در آیین وداع و تشییع ایشان منتشر خواهد شد.