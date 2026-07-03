به گزارش ایلنا، آلبوم موسیقایی «بدرقه» با صدای هفت تن از خوانندگان کشور، هم‌زمان با آیین بدرقه «آقای شهید ایران» و با هدف پاسداشت یاد، خاطره و مجاهدت‌های ایشان تولید شده و به‌زودی منتشر خواهد شد.

در این مجموعه، علیرضا افتخاری، محمد معتمدی، پرواز همای، مصطفی راغب، رضا صنعتگر، رضا شیری و حسین حقیقی، قطعاتی را در پاسداشت «امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه» اجرا کرده‌اند.

لازم به ذکر است «بدرقه» به همت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده و قرار است در روزهای آینده منتشر شود.

این مجموعه، با بهره‌گیری از سبک‌ها و صداهای متفاوت، ادای احترامی است به «آقای شهید ایران»، که در آیین وداع و تشییع ایشان منتشر خواهد شد.

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