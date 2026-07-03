به گزارش ایلنا، مدیریت امور کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با آییین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی کتاب‌محور را در زائرشهرها و مراکز اسکان زائران برگزار می‌کند.

در این طرح، برنامه‌هایی همچون روایتگری «قصه آقا»، راه‌اندازی ایستگاه‌های مطالعه کتاب، نشست‌های جمع‌خوانی، قصه‌گویی ویژه کودکان، دورهمی‌های نوجوانان با محور کتاب و عرضه آثار مکتوب مرتبط با سیره و اندیشه رهبر شهید اجرا می‌شود و زائرشهرها علاوه بر میزبانی از عزاداران، به فضاهایی برای ترویج فرهنگ مطالعه و گفت‌وگوی فرهنگی تبدیل خواهند شد.

یکی از بخش‌های اصلی این برنامه، اجرای مجموعه روایتگری «قصه آقا» با عنوان «روایت زندگی مردی که ایران را ساخت» است. این مجموعه شامل ۳۷ روایت از زندگی رهبر شهید است که هر یک با یکی از آیات قرآن کریم پیوند خورده و ابعاد مختلف شخصیت، سیره و سبک زندگی ایشان را برای مخاطبان روایت می‌کند. این روایت‌ها در زائرشهرها و مراکز اسکان اجرا می‌شود و امکان حضور گروه‌های روایتگر نیز با هماهنگی فرهنگسرای انقلاب اسلامی فراهم شده است.

راه‌اندازی ایستگاه‌های مطالعه و کتابخانه‌های موقت نیز بخش دیگری از این طرح فرهنگی است. در زائرشهرهایی که دارای کتابخانه هستند، امکان استفاده زائران از خدمات کتابخانه فراهم می‌شود و در سایر مراکز نیز ایستگاه‌های مطالعه شامل قفسه کتاب، فضای مطالعه و آثار منتخب برپا خواهد شد. در این ایستگاه‌ها، کتاب‌هایی با محور شخصیت، سیره و اندیشه رهبر شهید و همچنین آثار تقریظ‌شده رهبر انقلاب اسلامی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

از جمله کتاب‌های پیشنهادی این طرح می‌توان به «خون دلی که لعل شد»، «بر تبعید»، «روایت آقا»، «در آغوش نیل»، «مرگ تاجرانه»، «از نیمه خرداد»، «تربیت کودک»، «راه روشن مدیران»، «پاییز آمد»، «تب ناتمام»، «تن‌تن و سندباد» و «معبد زیرزمینی» اشاره کرد. همچنین معرفی کتاب‌های دیجیتال، توزیع برگه‌های معرفی کتاب، معرفی کانال «هم‌کتاب» و دعوت از مخاطبان برای ثبت و ارسال روایت‌های صوتی از تجربه مطالعه، از دیگر بخش‌های این برنامه است.

نشست‌های «جمع‌خوانی کتاب» با حضور کارشناسان حوزه کتاب نیز در زائرشهرها برگزار می‌شود. در این نشست‌ها، یکی از آثار مرتبط با سیره و دیدگاه‌های رهبر شهید برای مطالعه انتخاب می‌شود و شرکت‌کنندگان ضمن جمع‌خوانی بخش‌هایی از کتاب، درباره مفاهیم و موضوعات مطرح‌شده گفت‌وگو می‌کنند. هدف این نشست‌ها ایجاد انگیزه برای ادامه مطالعه و تعمیق ارتباط مخاطبان با کتاب پس از پایان مراسم است.

برای کودکان حاضر در زائرشهرها نیز برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. در قالب جلسات قصه‌گویی، کتاب «بزرگ‌تر از همه‌ی همه» با محور روایت حضرت ابراهیم (ع) و مفاهیم مرتبط با سیره رهبر شهید برای کودکان روایت می‌شود و مربیان مجرب فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی متناسب با گروه سنی آنان را اجرا خواهند کرد.

دورهمی‌ها و حلقه‌های گفت‌وگوی نوجوانان نیز با محور کتاب، هویت، مقاومت و آینده ایران برگزار می‌شود تا نوجوانان به مطالعه، اندیشه‌ورزی و مشارکت در مباحث فرهنگی ترغیب شوند.

همچنین در قالب طرح «عرضه کتاب»، میزهای کتاب در زائرشهرها و مراکز اسکان برپا خواهد شد تا زائران بتوانند ضمن آشنایی با آثار مرتبط با زندگی، سیره و اندیشه رهبر شهید، کتاب‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند. این برنامه‌ها با توجه به ظرفیت و امکانات هر زائرشهر و ویژگی‌های فرهنگی استان‌های مختلف اجرا می‌شود تا در کنار میزبانی از عزاداران، بستری برای ترویج فرهنگ مطالعه و خلق تجربه‌ای فرهنگی و ماندگار برای زائران فراهم شود.

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