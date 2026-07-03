منوچهر فرید درگذشت

به گزارش ایلنا، منوچهر فرید، بازیگر قدیمی سینما و تئاتر و تلویزیون که هم‌نسل پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی و... بود، در شهر ملبورن، استرالیا چشم از جهان فروبست.

منوچهر فرید متولد ۱۳۱۶ بود. او پس از تجربه‌های مختلف تئاتری از اجراهای صحنه‌ای گرفته تا نمایش‌های زنده تلویزیونی، به خصوص همکاری‌های متعدد با حمید سمندریان، از اوایل دهه ۴۰ همانند تعدادی دیگر از همدوره‌ای‌هایش پا به سینما گذاشت.

«خشت و آیینه» ساخته ابراهیم گلستان اولین تجربه سینمایی منوچهر فرید است و او تا پیش از ترک همیشگی ایران در سال ۱۳۵۸، در طول ۱۴ سال در ۱۵ فیلم سینمایی بازی کرد. در سال ۱۳۵۷، منوچهر فرید در نمایش «آدم‌های ماشینی»، اثر «کارل چاپک» به کارگردانی حمید سمندریان مشغول تمرین بود که این نمایش به دلیل مصادف شدن با انقلاب تعطیل شد. «آدم‌های ماشینی» آخرین نمایش تلویزیونی فرید بود.

از فیلم‌هایی که فرید ایفای نقش کرده می‌توان اشاره کرد به «غریبه و مه»، «چریکه تارا»،«کلاغ»، «رگبار»،«میراث من جنون»، «بلوچ»، «صدای صحرا» و....فرید در سریال‌های تلویزیونی نظیر «دلیران تنگستان» نیز حضور داشته است.

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