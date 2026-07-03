به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، ششمین رویداد هنری «نقشِ میان میدان» شامگاه پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور و اجرای زنده محمد روح‌الامین، هنرمند سرشناس هنرهای تجسمی، در میدان امام خمینی (ره) میزبان عزاداران و علاقه‌مندان بود.

در حاشیه این رویداد، شهاب‌الدین شکیبا، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری اظهار کرد: محمد روح‌الامین پیش‌تر در جریان چهارمین دوره از رویداد نقشِ میان میدان که با حضور استاد مسعود نجابتی و حمید قربان‌پور در رواق کشورِ دوست برگزار شده بود، حضور یافت. بازتاب مثبت و استقبال مردم از این رویداد و دغدغه این هنرمند برای حضور و خلق اثر در میان مردم مبعوث شده از جمله دلایلی بود تا وی در ششمین رویداد «نقش میان میدان» اثر هنری خود را تقدیم نگاه مردم کند.

وی در ادامه افزود: محمد روح‌الامین به عنوان هنرمندی برجسته که در شش دوره از جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراحی پوستر شده و در دوره چهل‌ویکم برای پوستر فیلم، این جایزه را از آن خود کرده است (و همچنین کسب دیپلم افتخار طراحی لوگو در سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر را در کارنامه دارد)، ششمین برگ این دفتر را ورق زد و این همراهی برای ما بسیار ارزشمند است.

شکیبا تصریح کرد: با پشتیبانی و هماهنگی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با حضور استاد روح‌الامین در مجموعه بلدیه تهران واقع در میدان امام خمینی (ره)، ششمین دوره از این رویداد آغاز شد و این هنرمند مردمی، اثر هنری خود را با نام «یالثارات الحسین» در جمع عزاداران هیئت هنر به‌صورت زنده اجرا کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد که به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی، در مقابل چشمان مردم عزادار پایتخت و با هنرمندی محمد روح‌الامین از ساعت ۲۰ آغاز شده بود، تا ساعات پایانی شب ادامه یافت.

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