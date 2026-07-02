برگزاری دو نشست ستاد ویژه تشییع پیکر رهبر شهید در معاونت گردشگری کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری، در پی دستور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هفتادمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور نمایندگان ۲۳ دستگاه عضو، ستاد ویژه معاونت گردشگری با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت خدمات سفر در مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (رحمة‌الله‌علیه) تشکیل شد.

در همین راستا، دومین و سومین نشست این ستاد به ریاست انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری و رئیس ستاد ویژه تشییع پیکر رهبر. شهید انقلاب اسلامی در معاونت گردشگری، با حضور مدیران ستادی، اعضای ستاد و مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های مرتبط برگزار شد.

محسنی‌بندپی در ابتدای این نشست‌ها با تشریح تصمیمات، سیاست‌ها و تأکیدات وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر آمادگی کامل تمامی بخش‌های وزارتخانه برای پشتیبانی از این رویداد ملی تأکید کرد و گفت: هماهنگی مستمر میان ستاد مرکزی، استان‌های میزبان و استان‌های پشتیبان، مدیریت یکپارچه سفر، ساماندهی ظرفیت‌های اقامتی، پشتیبانی از زائران، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تأسیسات گردشگری و مشارکت فعال بخش خصوصی باید تا پایان مراسم با انسجام کامل استمرار داشته باشد.

در ادامه، هانی رستگاران، مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد ویژه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در معاونت گردشگری، گزارشی از اقدامات انجام‌شده دبیرخانه ارائه کرد و از تشکیل کمیته‌های تخصصی، تعیین ناظران ویژه استان‌های میزبان، تدوین نقشه راه اجرایی، تقسیم مأموریت میان استان‌های میزبان و پشتیبان، ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی در حوزه اسکان، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی و خدمات رفاهی، جلب مشارکت تشکل‌های گردشگری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و ایجاد سازوکار دریافت و پایش روزانه گزارش‌های استانی خبر داد.

در بخش اصلی این نشست‌ها، مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی گزارش‌های تفصیلی از آخرین وضعیت آمادگی استان‌های خود ارائه کردند. این گزارش‌ها نشان داد که با تشکیل قرارگاه‌های استانی و برگزاری نشست‌های مستمر با استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای مدیریت حضور زائران و میهمانان انجام شده است.

مدیران استان‌ها از آماده‌سازی ظرفیت گسترده مراکز اقامتی رسمی شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، بوم‌گردی‌ها، خانه‌مسافرها و مجتمع‌های گردشگری، تجهیز و ساماندهی اماکن اسکان موقت و اضطراری، بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی، اماکن عمومی و مذهبی، پیش‌بینی مراکز پذیرایی و استراحت بین‌راهی، آماده‌سازی محورهای اصلی تردد زائران، استقرار راهنمایان گردشگری در مبادی ورودی و نقاط پرتردد، تقویت سامانه‌های اطلاع‌رسانی، همکاری با دفاتر خدمات مسافرتی، تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی و همچنین برنامه‌ریزی برای استقبال و خدمت‌رسانی به هیئت‌های داخلی و خارجی گزارش ارائه کردند.

در این بخش همچنین موضوعاتی از جمله مدیریت توزیع زائران در مراکز اقامتی، پیش‌بینی افزایش حجم سفر، هماهنگی برای تأمین خدمات رفاهی، ارتقای آمادگی نیروهای اجرایی، نحوه پشتیبانی استان‌های معین، رفع گلوگاه‌های احتمالی، مدیریت ترافیک سفر در محورهای منتهی به استان‌های میزبان و تأمین نیازهای لجستیکی مورد بررسی قرار گرفت و درباره هر یک تصمیمات لازم برای اجرا در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شد.

در سومین نشست نیز آخرین وضعیت آمادگی استان‌های میزبان، استان‌های پشتیبان و محورهای اصلی تردد زائران مورد ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار هماهنگی میان استان‌ها، رصد لحظه‌ای وضعیت سفرها، مدیریت ظرفیت‌های اقامتی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب، پاسخگویی سریع به نیازهای احتمالی و استمرار فعالیت شبانه‌روزی ستاد ویژه تا پایان مراسم تأکید شد.

بر اساس مصوبات این دو نشست، ادارات‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های میزبان و استان‌های واقع در محورهای تردد موظف شدند با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تأسیسات گردشگری، تشکل‌های حرفه‌ای، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و بخش خصوصی، خدمات اسکان، رفاهی، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی از زائران را با حداکثر توان ارائه کنند. همچنین مقرر شد گزارش اقدامات، چالش‌ها و نیازهای استان‌ها به‌صورت روزانه به دبیرخانه ستاد ویژه معاونت گردشگری ارسال شود تا تصمیمات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن اتخاذ و ابلاغ شود.

در پایان، انوشیروان محسنی‌بندپی با قدردانی از تلاش‌های مدیران ستادی، ادارات‌کل استان‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان صنعت گردشگری، بر استمرار فعالیت شبانه‌روزی ستاد ویژه تا پایان مراسم، مستندسازی اقدامات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بسیج تمامی ظرفیت‌های ملی و استانی برای مدیریت سفر و خدمت‌رسانی شایسته به زائران تأکید کرد و معاونت گردشگری را یکی از ارکان اصلی پشتیبانی و مدیریت خدمات سفر در این رویداد بزرگ ملی دانست.

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