به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به برگزاری آخرین نشست هماهنگی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، از آمادگی کامل استان تهران برای میزبانی از زائران و برگزاری باشکوه این مراسم خبر داد.

وی اظهار کرد: در آخرین جلسه هماهنگی، تمهیدات نهایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اتخاذ شد و دستگاه‌های اجرایی ماموریت‌های خود را برای اجرای دقیق برنامه‌ها دریافت کردند.

استاندار تهران با بیان اینکه برنامه‌های مراسم از روز شنبه در تهران آغاز می‌شود، افزود: تهران در روزهای شنبه و یکشنبه میزبان زائران و عزادارانی از سراسر کشور خواهد بود و مراسم در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. از ساعت ۶ صبح روز شنبه، امکان حضور زائران برای زیارت پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی فراهم خواهد شد.

معتمدیان ادامه داد: صبح روز یکشنبه نیز اقامه نماز در مصلی انجام می‌شود و برنامه‌های این روز تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت. همچنین تمامی مقدمات لازم برای برگزاری مراسم اصلی در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه پیش‌بینی و فراهم شده است.

وی با اشاره به گستردگی این مراسم گفت: برای ساماندهی جمعیتی که از نظر حجم حضور در تاریخ کشور کم‌سابقه و حتی بی‌نظیر خواهد بود، برنامه‌ریزی‌های دقیق و همه‌جانبه‌ای صورت گرفته تا استان تهران بتواند میزبانی شایسته‌ای از زائران داشته باشد.

استاندار تهران با بیان اینکه علاوه بر ستاد ملی، سه ستاد استانی در تهران، قم و خراسان‌رضوی تشکیل شده است، تصریح کرد: استانداران این سه استان مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعه‌های مختلف را بر عهده دارند و در استان تهران نیز ذیل ستاد استانی، قرارگاه اجرایی با فعالیت ۳۲ کمیته تخصصی تشکیل شده تا تمامی اقدامات با فرماندهی واحد و مدیریت میدانی انجام شود.

وی تامین سلامت، امدادرسانی، حمل‌ونقل و اسکان زائران را از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی‌ها عنوان کرد و افزود: شاید برای نخستین بار کشور با مراسمی در چنین مقیاس و با این حجم از جمعیت در بازه زمانی کوتاه مواجه می‌شود؛ در حالی که جابه‌جایی جمعیت در مراسم اربعین طی ۱۵ تا ۲۰ روز انجام می‌شود، در این مراسم حضور جمعیت بیشتری در مدت‌زمانی بسیار کوتاه‌تر پیش‌بینی شده و به همین دلیل همه برنامه‌ها با حداکثر ظرفیت طراحی شده است.

معتمدیان با اشاره به پیش‌بینی مبادی ورودی زائران اظهار کرد: در حلقه پنجم شهر تهران، ۱۴ ورودی اصلی به‌عنوان مبادی ورود زائران تعیین شده و در هر یک از این مبادی، زائرسراهای بزرگ برای ارائه خدمات پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که تهران بیش از ۱۲۲ ورودی اصلی و فرعی دارد.

وی افزود: در تمامی شهرستان‌های استان نیز ستادهای شهرستانی تشکیل شده و فرمانداران موظف شده‌اند ظرفیت‌های اسکان، پذیرایی، تغذیه، تأمین آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی، درمانی و حمل‌ونقل را متناسب با شرایط هر منطقه آماده کنند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی شهرستان‌های استان به پایتخت، ظرفیت‌های اسکان به‌گونه‌ای طراحی شده است که در صورت تکمیل ظرفیت شهر تهران، زائران ابتدا در شهرستان‌ها پذیرش و اسکان داده شوند و پس از کاهش تراکم جمعیت، به‌تدریج به تهران منتقل شوند؛ موضوعی که ظرفیت قابل توجهی را برای مدیریت جمعیت ایجاد کرده است.

وی با اشاره به سهم بالای زائران ورودی از سایر استان‌ها گفت: مسئولیت کمیته اسکان به شهرداری تهران واگذار شده و این مجموعه با بهره‌گیری از تمامی امکانات خود، زیرساخت‌های لازم برای اسکان زائران را فراهم کرده است.

معتمدیان افزود: بیش از پنج هزار مدرسه در سطح استان تهران برای اسکان زائران پیش‌بینی شده و در کنار آن، ظرفیت‌های متنوع دیگری نیز در شهر تهران و شهرستان‌های استان در اختیار کمیته اسکان قرار گرفته است.

استاندار تهران همچنین از تجهیز گسترده مساجد خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و بر پایه تجربه موفق ایام جنگ ۱۲ روزه، ۷۰۰ مسجد در شهر تهران به‌عنوان پایگاه‌های پشتیبانی و اسکان تجهیز شده‌اند. این مساجد به امکاناتی نظیر ژنراتور برق، پنل‌های خورشیدی، مخازن ذخیره آب و تجهیزات اسکان مجهز هستند و در صورت نیاز، امکان اسکان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: این ظرفیت‌ها با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، شهرداری‌ها و کمیته اسکان آماده بهره‌برداری است و در صورت افزایش حجم زائران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معتمدیان از اختصاص ورزشگاه آزادی، دیگر ورزشگاه‌های بزرگ و همچنین سالن‌های ورزشی استان برای اسکان اضطراری زائران خبر داد و افزود: شهرداری تهران نیز بیش از ۱۵۰ نقطه، عمدتا پارک‌های بزرگ پایتخت، را به‌عنوان اردوگاه‌ها و کمپ‌های موقت تجهیز کرده است تا در صورت افزایش جمعیت، امکان اسکان زائران به بهترین شکل فراهم باشد.

وی در پایان با اشاره به آماده‌سازی ظرفیت‌های امدادی گفت: جمعیت هلال احمر نیز بیش از یک میلیون ظرفیت چادر را برای شرایط احتمالی آماده کرده است تا متناسب با میزان حضور زائران، از تمامی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در راستای ارائه خدمات مناسب استفاده شود.

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