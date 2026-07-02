به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، فرهاد عزیزی عصر چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در سفر به مازندران و نشست با مدیران و مسئولان حوزه میراث‌فرهنگی این استان، با ابراز خرسندی از حضور در این استان، با اشاره به ویژگی‌های استان‌های دارای ظرفیت بالای گردشگری از جمله مازندران و گیلان افزود: جذابیت‌های گردشگری و برخی ملاحظات اجرایی و مدیریتی، موجب شده است در برخی مقاطع، حوزه میراث‌فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که باید نگاه تخصصی و جامع به این حوزه تقویت شود.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به موضوع پایگاه جهانی عباس‌آباد تصریح کرد: باید از تجربه‌های گذشته درس بگیریم و با برنامه‌ریزی مناسب، از تکرار مشکلات جلوگیری کنیم. پایگاه‌ها باید دارای برنامه مدیریت باشند تا در مواجهه با موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، راهکارهای مشخص و کارشناسی ارائه دهند.

او تأکید کرد: فلسفه ایجاد پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، استقرار مدیریت دائمی، تخصصی و هوشمندانه برای شاخص‌ترین آثار کشور است. این پایگاه‌ها نباید صرفاً به امور حفاظتی یا ایجاد ساختارهای اداری محدود شوند، بلکه باید به مراکز تولید ایده، برنامه و الگوی مدیریت میراث تبدیل شوند.

عزیزی با بیان اینکه پایگاه‌ها بخشی از بدنه وزارت میراث‌فرهنگی هستند، گفت: مدیران پایگاه‌ها نباید خود را جدا از ادارات کل استان‌ها بدانند و در مقابل نیز مدیران استانی باید پایگاه‌ها را جزئی از مجموعه خود تلقی کنند. همه ظرفیت‌های موجود باید در مسیر تحقق اهداف مشترک به کار گرفته شود.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث‌فرهنگی با اشاره به افزایش اعتبارات پایگاه‌ها افزود: در سال‌های اخیر اعتبارات جاری و عمرانی پایگاه‌ها افزایش یافته و این امکانات باید در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا پروژه‌های اولویت‌دار با مشارکت و هم‌افزایی اجرا شوند.

او ادامه داد: هر پایگاه باید دارای برنامه، طرح و چشم‌انداز مشخص باشد تا بتواند در تعامل با استانداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌ها از ظرفیت‌های موجود برای حفاظت، ساماندهی و معرفی آثار استفاده کند.

عزیزی با تأکید بر ضرورت تعریف پروژه‌های پایلوت در مازندران اظهار کرد: اولویت، رفع مسائل پایگاه‌هایی مانند عباس‌آباد، فرح‌آباد و دیگر محوطه‌های شاخص استان است و پس از آن می‌توان سایر برنامه‌های توسعه‌ای را دنبال کرد.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث‌فرهنگی همچنین به اصلاح ساختار این حوزه اشاره کرد و گفت: با حمایت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ساختار جدید پایگاه‌ها و افزایش پست‌های سازمانی در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه تقویت نیروی انسانی و ارتقای مدیریت تخصصی پایگاه‌ها فراهم شود.

عزیزی همچنین بر ضرورت تقویت روحیه همکاری میان مدیران و کارشناسان تأکید کرد و گفت: با کنار گذاشتن نگاه‌های تعارض‌آمیز، استفاده از توان کارشناسان و همکاری نزدیک میان پایگاه‌ها، ادارات کل و سایر دستگاه‌ها می‌توان فصل جدیدی از مدیریت میراث‌فرهنگی را رقم زد.

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