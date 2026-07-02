سامانه شبانهروزی پاسخگویی و افزایش ظرفیت سفر؛ تمهیدات خراسانرضوی برای میزبانی از زائران/ هماهنگی گسترده دستگاههای اجرایی و تشکلهای گردشگری
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی از برگزاری مستمر نشستهای هماهنگی میان تشکلهای گردشگری و دستگاههای اجرایی استان برای ساماندهی خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اعلام کرد: با افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل، آمادهسازی مراکز خدماتی، راهاندازی سامانه پاسخگویی شبانهروزی و اجرای برنامههای گسترده فرهنگی، تمامی ظرفیتهای استان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی،محمدسعید ولیزاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی با اشاره به هماهنگیهای گسترده انجامشده برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: نشستهای هماهنگی بهصورت مستمر با حضور دستگاههای اجرایی، تشکلهای حرفهای گردشگری و مدیران ذیربط در مشهد و سایر شهرستانهای استان برگزار میشود تا تمامی ظرفیتهای موجود در حوزه گردشگری، حملونقل و خدمات پشتیبان در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی و ارائه خدمات مطلوب به زائران بهکار گرفته شود.
وی افزود: بهمنظور تسهیل دسترسی زائران به اطلاعات مورد نیاز، جزئیات برنامهها، تسهیلات، خدمات و تخفیفهای پیشبینیشده از طریق پایگاه اطلاعرسانی تشکلهای گردشگری استان منتشر شده و سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ نیز بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی، راهنمایی و رسیدگی به درخواستها و مشکلات زائران خواهد بود.
ولیزاده با تاکید بر برنامهریزی جامع در حوزه حملونقل خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای انجامشده، از شرکتهای هواپیمایی، مراکز اقامتی و فعالان صنعت گردشگری درخواست شده است ظرفیت خدمات خود را متناسب با حجم سفرهای پیشرو افزایش دهند. همچنین در حوزه حملونقل جادهای نیز با همکاری دستگاههای مسئول، برنامه افزایش ناوگان و بهرهگیری از ظرفیت استانهای همجوار در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی درباره تمهیدات بخش حملونقل ریلی نیز تصریح کرد: آمار مربوط به افزایش ظرفیت قطارها و خدمات ریلی بهصورت روزانه توسط دستگاههای مسئول و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی جمعبندی و اعلام میشود و تمامی هماهنگیها در چارچوب دستورات استاندار و با هدف تسهیل تردد زائران در حال انجام است.
وی همچنین از پیشبینی برنامههای گسترده فرهنگی در ایام برگزاری مراسم خبر داد و گفت: با مشارکت گسترده مردم، گروههای مردمی و نهادهای خدمترسان، بیش از ۵ هزار موکب در سطح شهر طی سه روز برگزاری مراسم فعالیت خواهند کرد و ضمن ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی، راهنمایی و سایر خدمات مورد نیاز، زمینه میزبانی شایسته از زائران و شرکتکنندگان در این مراسم را فراهم خواهند ساخت.
ولیزاده تاکید کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، تشکلهای حرفهای گردشگری و مشارکت کمنظیر مردم، ظرفیت ارزشمندی را برای ارائه خدمات منظم، گسترده و درخور شان زائران فراهم کرده و خراسانرضوی با آمادگی کامل، مهیای میزبانی از خیل عظیم شرکتکنندگان در این رویداد ملی است.