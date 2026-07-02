تمام ظرفیت اقامتی خراسانرضوی در خدمت زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب/ تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصدی هتلها و آمادهباش کامل شبکه اقامتی استان
سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ بهصورت ۲۴ ساعته در خدمت زائران خواهد بود
رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی و رئیس کانون تشکلهای حرفهای گردشگری استان از آمادگی کامل شبکه اقامتی این استان برای میزبانی از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و اعلام کرد: تمامی ظرفیتهای اقامتی رسمی و پیشبینیشده استان با حداکثر توان در خدمت زائران قرار گرفته و علاوه بر تثبیت نرخهای سال گذشته، تخفیفهای ۲۰ تا ۵۰ درصدی، سامانه پاسخگویی ۲۴ ساعته و سازوکارهای گسترده نظارتی برای ارائه خدمات مطلوب پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی و رئیس کانون تشکلهای حرفهای گردشگری استان با اعلام آمادگی کامل مراکز اقامتی خراسانرضوی برای میزبانی از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: از حدود یک ماه گذشته و همزمان با اعلام برگزاری این مراسم، برنامهریزیها، هماهنگیهای بینبخشی و اقدامات اجرایی برای آمادهسازی ظرفیتهای اقامتی استان آغاز شد تا خدماتی منظم، گسترده و در شأن زائران ارائه شود.
وی با اشاره به بسیج کامل مجموعه تاسیسات اقامتی استان افزود: تمامی واحدهای اقامتی رسمی شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذیرها و خانهمسافرها در چرخه خدمترسانی قرار گرفتهاند و حتی مراکزی که به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری یا شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر بهطور موقت از مدار بهرهبرداری خارج شده بودند، پس از انجام اقدامات لازم، مجددا آماده پذیرش مسافران شدهاند.
مادرشاهیان با تاکید بر اینکه هیچگونه محدودیتی برای اسکان زائران وجود ندارد، تصریح کرد: همه ظرفیت مراکز اقامتی رسمی استان بهصورت صددرصدی در اختیار زائران و میهمانان این مراسم قرار گرفته و صنعت گردشگری خراسان رضوی با آمادگی کامل، پذیرای خیل زائران خواهد بود.
رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی با اشاره به حمایت مراکز اقامتی از زائران گفت: واحدهای اقامتی متناسب با درجه و سطح خدمات خود، تخفیفهای ۲۰ تا ۵۰ درصدی را برای مسافرانی که بهصورت مستقیم به مراکز اقامتی مراجعه کنند، در نظر گرفتهاند تا شرایط مناسبتری برای اقامت زائران فراهم شود.
وی همچنین از راهاندازی سامانه پاسخگویی شبانهروزی خبر داد و افزود: با هماهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ از روز شنبه بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت درخواستها، رسیدگی به مسائل احتمالی و پاسخگویی به شکایات زائران خواهد بود تا در کوتاهترین زمان ممکن، خدمات لازم ارائه شود.
مادرشاهیان با بیان اینکه نظارت مستمر بر کیفیت خدمات از اولویتهای اصلی است، اظهار کرد: ۱۱۰ بازرس بهصورت مستمر بر عملکرد مراکز اقامتی نظارت خواهند داشت و گزارشهای خود را به کانون تشکلهای حرفهای گردشگری و ادارهکل میراثفرهنگی ارائه میکنند. همچنین چهار پایگاه نظارتی در محورهای امام رضا(ع)، شیرازی، نواب صفوی و طبرسی با حضور نمایندگان جامعه هتلداران، کانون تشکلهای حرفهای گردشگری، ادارهکل میراثفرهنگی و تعزیرات حکومتی مستقر شدهاند تا بهصورت میدانی بر روند خدمترسانی، کیفیت ارائه خدمات و رفع مشکلات احتمالی نظارت کنند.
وی هدف اصلی این مجموعه را ارائه خدمات شایسته، منظم و درخور شأن زائران و شرکتکنندگان در این مراسم ملی عنوان کرد و گفت: تمامی فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی استان با حداکثر ظرفیت در تلاش هستند تا زائران بدون دغدغه از خدمات اقامتی بهرهمند شوند و رضایت آنان به بهترین شکل تأمین شود.
رئیس جامعه هتلداران خراسانرضوی همچنین از پیشبینی ظرفیتهای تکمیلی اسکان خبر داد و افزود: علاوه بر مراکز اقامتی رسمی، با هماهنگی استانداری، فرمانداری و ادارهکل میراثفرهنگی، ظرفیتهای اقامتی غیررسمی نیز برای شرایط احتمالی پیشبینی شده و در صورت نیاز در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به ظرفیت اسکان استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۲۰ هزار تخت در مراکز اقامتی رسمی خراسان رضوی وجود دارد که با پیشبینی تختهای اضافه، این ظرفیت به حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تخت افزایش خواهد یافت. ظرفیت مراکز اقامتی غیررسمی نیز پس از نهایی شدن هماهنگیها از سوی فرمانداری اعلام میشود.
مادرشاهیان در پایان با اشاره به همراهی مسئولانه فعالان صنعت گردشگری استان تاکید کرد: با وجود افزایش هزینههای جاری و نرخ تورم، مراکز اقامتی خراسانرضوی در سال ۱۴۰۵ هیچگونه افزایش قیمتی نسبت به نرخهای سال ۱۴۰۴ اعمال نکردهاند و علاوه بر تثبیت نرخها، تخفیفهای ۲۰ تا ۵۰ درصدی را نیز برای زائران این مراسم تدارک دیده شده است.