شعری از افشین علاء درباره رهبر شهید

به گزارش ایلنا، متن شعر افشین علاء نویسنده و شاعر به شرح زیر است:

پناه ملت ایران پناهگاه نداشت

غریب بود و به جز ذات حق، گواه نداشت

به وقت غرش موشک به وقت بارش بمب

شبیه ما فقرا جز خدا پناه نداشت

به کنج امن ز تهدید خصم هرزه نرفت

که ترس در دل آن شیر شرزه راه نداشت

سرای ساده و کوچک برای او بس بود

بزرگ بود، نیازی به فر و جاه نداشت

زعیم بود و مزین به فقر اشرافی

حکیم بود و شباهت به شیخ و شاه نداشت

سریر و مصطبه، سجاده‌ی نمازش بود

که از خزائن دنیا جز اشک و آه نداشت

نمی‌رسید به افلاک، اقتدار وطن

به رغم خیل حرامی، اگر سپاه نداشت

ز بندگی به سیادت رساند ایران را

اگر شنید ملامت، جز این گناه نداشت

در این سرای کهن مثل شمع چون می‌سوخت

مسیر عشق نیازی به مهر و ماه نداشت

به روشنای دل‌انگیز صحبتش خوش بود

دلم، ولی خبر از این شب سیاه نداشت

خدا کند که نیفتد نگاه خسته‌ی من

به هر که حرمت آن پیر را نگاه نداشت

افشین علا

تیر ۱۴۰۵

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