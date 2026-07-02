به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شب گذشته چهارشنبه نهم تیرماه با حضور در چهارمین شب از دومین دوره‌ی رویداد خیمه هنر، به بیان توضیحاتی پرداخت.

او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: هنر در روایتگری قدرتی دارد که هیچ چیز جایگزین آن نیست.

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وی گفت: سال قبل شروع اولیه را داشتیم و امسال در دومین دوره هم زمان و طول دوره تفاوت‌های خاص خودش را پیدا کرده؛ بخصوص اینکه با ماه محرم و ایام تشییع رهیرملن نیز هم قرین شده است.

صالحی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی ما در سوگ و حماسه، در کشورمان تاریخی طولانی دارند.

دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۱۶ تیرماه در مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد و هر شب با حضور هنرمندان موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و ادبیات، روایت‌های متنوعی از فرهنگ و هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

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