صحبتهای وزیر ارشاد در حاشیه رویداد خیمه هنر+فیلم
موسیقی سوگ و حماسه در کشورمان تاریخی طولانی دارد
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته در رویداد خیمه هنر حضور یافت و دومین دوره این برنامه زا متفاوت دانست.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شب گذشته چهارشنبه نهم تیرماه با حضور در چهارمین شب از دومین دورهی رویداد خیمه هنر، به بیان توضیحاتی پرداخت.
او در بخشی از صحبتهایش گفت: هنر در روایتگری قدرتی دارد که هیچ چیز جایگزین آن نیست.
وی گفت: سال قبل شروع اولیه را داشتیم و امسال در دومین دوره هم زمان و طول دوره تفاوتهای خاص خودش را پیدا کرده؛ بخصوص اینکه با ماه محرم و ایام تشییع رهیرملن نیز هم قرین شده است.
صالحی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی ما در سوگ و حماسه، در کشورمان تاریخی طولانی دارند.
دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۱۶ تیرماه در مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد و هر شب با حضور هنرمندان موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و ادبیات، روایتهای متنوعی از فرهنگ و هنر عاشورایی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.